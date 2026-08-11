MetaOptics上半年营收增长近六倍；公司下半年订单交付进展顺利

公司称其增长得益于超透镜生产设备的订单储备

MetaOptics采用半导体制造技术，在玻璃晶圆上蚀刻数百万个微观支柱。 图片来源：METAOPTICS TECHNOLOGIES

[新加坡] MetaOptics 于2025年9月在新加坡交易所（SGX）凯利板上市。该公司公布，截至6月30日的六个月营收为60万新元，同比增长近六倍，相当于其上一财年总营收的约79%。

这上半年的60万新元营收，已接近公司在2025整个财年创造的80万新元。

MetaOptics在周二（8月11日）发布的交易所公告中表示，公司将此增长归因于自作为上市公司发布首份全年业绩以来，持续获得商业动力。该公司去年9月通过首次公开募股（IPO），以每股0.20新元的价格配售3000万股股票，筹集了600万新元。

它是首家公开上市的纯粹超透镜公司，也是凯利板上的新成员之一。

几天前，MetaOptics刚刚终止了其在纳斯达克进行双重上市的计划。

该公司于2025年11月首次宣布，计划通过美国存托股在纳斯达克进行双重上市。随后，公司于2026年5月向美国证券交易委员会提交了F-1表格注册声明，并后续提交了修订文件。

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2026年6月，公司收到了新交所修订后的上市和报价通知，涉及超过1.21亿股新股。

8月7日，MetaOptics通知纳斯达克，决定退出上市流程。公司执行主席Thng Chong Kim表示，地缘政治不确定性、科技股估值的波动、持续的技术颠覆以及资本支出方面需要确定性，是其决定“现阶段”不继续推进上市的原因。

公司表示，当市场条件更有利时，可能会重新考虑双重上市计划。公司还称，除了已经产生的专业费用外，此次退出不会对公司当前财年的每股有形净资产或每股收益产生重大影响。

这些专业费用体现在2026上半年的净亏损中。该集团当期的净亏损主要是由170万新元的专业费用和50万新元的非现金项目（包括折旧、摊销和财务费用）所致。

公司表示，若不计入这些一次性和非现金项目，基础净亏损约为180万新元。

订单储备支撑增长

MetaOptics表示，其增长得益于超透镜生产设备的订单储备，这些订单计划在未来6到12个月内交付。

今年下半年的交付计划仍在按计划进行，这为集团截至2027年12月31日的财年带来了营收可见性。

公司还指出，客户渠道正在不断扩大，目前正与多家跨国客户进行处于取样、认证、评估和商务谈判等不同阶段的洽谈。

公司已在四英寸和十二英寸直写光刻平台上推进了涵盖设备子系统、晶圆级光学制造和量产能力的合伙业务，旨在缩短交付周期并提高良率。

MetaOptics表示，其在三个关键增长领域的商业合作持续增长，已签署了越来越多的保密协议，并收到了更多来自全球主要科技公司的信息和报价请求。

公司称，在共封装光学领域，其直径0.1毫米的超透镜设计正吸引行业领导者进行大规模生产的兴趣。

MetaOptics表示，其专有工艺建立在可扩展的十二英寸深紫外光刻平台之上，这使其有能力大规模制造此类超透镜。

该集团还为一家全球主要科技公司完成了一款1200万像素二氧化钛彩色成像超透镜的设计。目前原型机正在开发中，其500万像素的彩色模块据称可生成极其清晰的图像。

在生产设备方面，MetaOptics表示，其十二英寸超透镜自动测试仪受到全球领先的半导体和消费科技公司的强烈需求。

公司补充说，它是首家开发并生产超透镜测试仪的公司，并已收到来自科技公司、大学和研究机构对其直写光刻平台的请求。

该集团表示，其资本依然充足，截至6月30日，现金及现金等价物约为550万新元。公司称，这笔资金将支持其设备采购订单的完成，以及超透镜制造工艺的洗牙，以实现量产。

在该公告发布前，MetaOptics的股价周二最后交易价为0.48新元，下跌了10.4%，即0.055新元。