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Metasurface在新交所凯利板上市首日股价微涨，收于0.56新元

截至周一申请截止，该精密工程公司的配售已获全额认购。

Isabelle Chong

Published Wed, Nov 4, 2026 · 09:16 AM
    • 创始人兼首席执行官 Chua Chwee Lee 领导着 Metasurface，该公司在新加坡和马来西亚柔佛州设有生产设施。
    • 创始人兼首席执行官 Chua Chwee Lee 领导着 Metasurface，该公司在新加坡和马来西亚柔佛州设有生产设施。 图片来源：METASURFACE

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】精密工程服务提供商 Metasurface Technologies 的股票于周三（11月4日）在新加坡交易所（SGX）凯利板首次亮相，开盘报0.54新元，与发行价持平。

    截至上午9时01分，Metasurface的股价交投于0.54新元，约有29万1200股易手。 到上午9时54分，股价微涨至每股0.545新元。

    该股收盘时进一步上涨，报0.56新元。

    在进行双重主要上市之前，这家总部位于新加坡的公司通过以每股0.54新元的价格配售1800万股新股，筹集了970万新元

    截至周一申请截止，此次配售已获得全额认购，股票被分配给了335名承配人。

    五家基石投资者——Lion Global Investors、Asdew Acquisitions、Manulife Investment Management (Singapore)、Amova Asset Management Asia 和 ICH Synergrowth Fund——合计认购了近1400万股股票，价值约750万新元。

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    这占总配售股份的约77.6%。

    根据配售价格以及配售后1.666亿股的扩大后股本计算，Metasurface的配售后市值估计为9000万新元。

    Metasurface自2024年7月起已在香港交易所创业板上市。

    该公司成立于2000年，提供精密加工和焊接服务，主要客户来自半导体行业，以及航空航天和数据存储领域。

    公司在新加坡和马来西亚柔佛州设有生产设施，并拥有约70台电脑数值控制（computer numerical control，简称CNC）机床。

    该集团由创始人兼首席执行官 Chua Chwee Lee 领导，配售完成后，其在该公司的推定权益预计将从此前的37.02%降至33.02%。

    Metasurface计划将约728万新元的净收益用于业务扩张、加强质量控制和支持一般营运资金需求。

    其中，600万新元将用于业务扩张，包括购置先进的机械和软件。另有100万新元已指定用于质量控制，剩余的28万新元将拨作营运资金。

    公司计划在符合其发售文件中概述的条件下，为截至2026年12月和2027年12月的每个财年，建议派发最高占股东应占净利润30%的股息。

    在截至2026年6月的六个月里，Metasurface的收入同比增长8.9%，从2480万新元增至2700万新元。

    然而，其净利润从880万新元下降57.7%至370万新元，部分原因是去年同期录得一笔640万新元的一次性重估收益。

    该集团正寻求在半导体行业之外实现多元化发展。2026年上半年，半导体行业贡献了其约95%的收入。

    大华继显（UOB Kay Hian）是此次上市的保荐人、发行经理和配售代理。

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