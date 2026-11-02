Metrocon主席因经营无牌客工宿舍被控后辞职

该公司表示，此案预计不会对其运营或财务状况构成重大影响

这家建筑公司表示，Alvin Lim已自10月29日起辞去其非执行兼非独立主席的职务。 照片：METROCON

【新加坡】凯利板上市公司 Metrocon 的主席Alvin Lim，在因涉嫌经营无牌外籍劳工宿舍而被控后，宣布辞职。

在周一（11月2日）提交给交易所的文件中，这家建筑公司表示，为处理此案引发的个人事务，Lim已自10月29日起辞去其非执行兼非独立主席的职务。

该公司补充说，35岁的Lim同时也是建筑公司LBD Engineering的总经理，他打算对该指控进行抗辩，并正在寻求法律咨询。

Lim和LBD于周四在法庭上被控，罪名是违反了2015年《外籍雇员宿舍法》。

LBD被控于2025年7月至2026年1月期间，在没有有效执照的情况下，在双溪加株环路的一家工厂经营外籍劳工宿舍。Lim则面临一项单独指控，即他涉嫌在明知LBD没有有效执照的情况下，仍允许其继续经营该宿舍。

根据人力部（MOM）的说法，1月6日的一次检查发现，该处所约有300个床位，并住着来自四家公司的173名外籍劳工。

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根据《外籍雇员宿舍法》，经营无有效执照的宿舍可被处以最高50万新元的罚款、最高两年的监禁，或两者兼施。人力部在周四的一份声明中表示，无牌宿舍可能会危及外籍劳工的安全与福祉。

LBD是Metrocon的控股股东，但该上市公司表示，其本身及其子公司均未被起诉，并且此案预计不会对其2026财年的运营或财务表现构成重大影响。

董事会指出，Lim以非执行身份担任主席，并未参与集团的日常运营。

董事会补充说，该指控仅与LBD的宿舍场所有关，预计不会对LBD的在建项目产生重大影响。Metrocon表示，LBD与公司的业务往来也未受影响。

Metrocon表示，人力部已指示LBD在1月9日前重新安置所有住户，且LBD已在规定时间内完成。

Lim随后于10月2日接受了人力部的问询并获得担保外出。Metrocon的董事会表示，他们直到10月29日才被告知此事。

该公司表示，Lim及其非执行董事Charlotte Tay并未将他们早前与人力部的交涉告知董事会或其保荐人，因为他们认为此事涉及的是LBD而非Metrocon，因此不构成披露义务。

Metrocon表示，曾任LBD董事的Tay于8月出席了人力部的问询以协助调查。她并未被控任何罪名。

在Metrocon寻找替代人选期间，主席职位将暂时悬空。在此期间，董事会会议将由首席独立董事Sim Mong Keang或由董事会选出的另一名董事主持。

Lim已表示，他希望在法律程序结束后被考虑重新任命，但这需取决于公司的评估和监管条例。

下一次庭审定于12月17日。