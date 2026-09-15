Metrocon凯利板上市首日收盘报0.235新元，较配售价高出17.5%
这家新加坡岩土工程公司于今年早些时候完成了对凯利板上市公司Hatten Land的反向收购。
- 位于新加坡Alexandra Vista的Metrocon工地。 图片来源：METROCON
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡讯】 Metrocon Holdings Limited （简称Metrocon）于周二（9月15日）在新加坡交易所（Singapore Exchange）上市首日，收盘价为0.235新元，较其0.20新元的配售价高出17.5%。
该股开盘价为0.23新元，盘中一度升至0.295新元，当日成交量约850万股。
这家总部位于新加坡的岩土工程专家完成了对陷入困境的房地产开发商Hatten Land一项价值2800万新元的反向收购，从而无需进行首次公开募股（Initial Public Offering, 简称IPO）即可上市。
Metrocon于6月30日提交了与该收购相关的通函。
该集团还完成了一项价值460万新元的合规配售，所得资金将用于满足营运资金需求和支持其增长计划。
Metrocon专门从事地基工程、地基改良工程及其他工程服务，其营收从2023年的2360万新元增长至2025年的6110万新元。
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截至6月30日，Metrocon公布的毛利率为11.4%，其未来24个月的订单总额达8530万新元。
在进入司法管理程序之前，Hatten Land是马来西亚Hatten集团旗下的房地产部门。其投资组合包括位于马六甲的Harbour City海滨综合开发项目，但该项目工程已停滞且至今仍未完工。此外，其在该州的其他开发项目中也拥有未售出的住宅和商业单位。
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