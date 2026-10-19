Mi Material在启动2.15亿新元的新交所IPO之际，专注于“我们所能掌控的事情”

董事会计划建议将税后净利润的20%作为股息派发

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【新加坡】10月中旬冲击新加坡交易所 (SGX) 上市公司的半导体抛售潮，并未阻碍半导体材料供应商Mi Material于周一（10月19日）启动其2.15亿新元的主板首次公开募股 (IPO)。

首席执行官 Kevin Tan 表示：“我们更专注于那些我们能够掌控的事情。”

Mi Material 在其首次公开募股 (IPO) 招股说明书中给出的发行价为每股1.80新元，目标是筹集2.15亿新元。其中，1.395亿新元将来自IPO，另外7550万新元来自对基石投资者的配售。

Mi Material将从此次IPO中获得1.579亿新元的净收益。

在发行的7750万股股票中，7130万股将提供给新加坡及海外（不包括美国）的机构及其他投资者；公开发售部分包括620万股。

另外，总计4190万股的基石配售股份已分配给 abrdn Asia、abrdn Malaysia、Amova Asset Management Asia、ArecaCapital、Barings Singapore、Fullerton Fund Management 和 Manulife Investment Management。

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Mi Material是从马来西亚交易所 (Bursa) 上市公司 Mi Technovation 分拆出来的。该公司总部位于新加坡，以Accurus品牌生产和销售用于半导体封装的焊球。

这家半导体材料供应商在中国台湾和中国大陆设有生产设施，并正在柔佛州士乃 (Senai) 建立一座新工厂。这座位于柔佛-新加坡经济特区内的士乃工厂，预计将于2027年底开始为公司盈利做出贡献。

其三大主要客户中，一家是拥有“标志性零售业务”的高端消费电子领域客户；另一家专注于专用集成电路和人工智能领域；最后一家则深耕于高带宽内存和动态随机存取存储器领域。

根据其最新财务业绩，Mi Material公布其上半年收入增至5370万美元，高于2025年上半年的2560万美元。其2026年上半年的盈利从一年前的280万美元增至1430万美元。

该公司2025财年的收入为6530万美元，高于2024财年的4680万美元。其2025财年的盈利从820万美元增至1000万美元。

根据管理层公布的数据，Mi Material 预计在2026年第三季度，收入将同比增长15.6%，从2025年第三季度的3270万美元增至3780万美元。与2025年第三季度相比，预计2026年第三季度的盈利也将有所增长。

Mi Material的客户群非常多元化：62%的业务来自移动与可穿戴设备领域，30%来自高性能计算与内存领域，8%来自汽车与可再生能源领域。

Tan表示，无论技术趋势如何演变，“我们仍然能从中受益”。

Mi Material的关键差异化优势之一在于其专有合金，这些合金具有高耐热可靠性和抗跌落能力。

微型化是另一个关键的差异化因素，因为市场需要更小的芯片，而这需要更小的焊球作为连接材料。

移动设备市场需要的焊球尺寸在75到180微米之间，而Mi Material能够制造小至30微米的焊球，因此Tan认为公司在微型化方面“遥遥领先”。

公司将主要利用募集资金在美国德克萨斯州建立一个研发设施和两条全自动化生产线。此外，资金还将用于翻新和升级台湾的生产设施，扩建马来西亚的生产设施，并在新加坡建立一个研发实验室。

Mi Material没有固定的股息政策，但董事会计划在公司上市之日至2026年12月31日期间，以及在2027财年，建议并派发相当于公司税后净利润20%的股息。

以新加坡为中心

选择新交所作为上市地点是基于多项指标的考量。

公司执行董事 Heng Kok Lin 列举了多个因素，例如Mi Material的总部设在新加坡，并且邻近其客户的区域总部以及位于马来西亚柔佛州的生产工厂。

他补充道：“如果我们在新交所上市，就能接触到更多的国际投资者，而且新元也更稳定。”

人才也是Mi Material选择在新交所上市的一个关键考量，因为可以接触到新加坡各大学的材料科学专业人才。即将在新加坡设立的研发实验室将专注于为公司寻找新材料，特别是在导热界面材料 (TIM) 领域。

公司希望在该领域深入发展，因为目前下一代导热界面材料（即TIM 1.5）领域尚无全球市场领导者。

其客户需要能够处理芯片散热问题的新材料。这凸显了在美国设立研发和演示中心的重要性，因为客户的设计团队就在那里。

Tan 说：“让客户亲身前来参观体验非常重要，因为实现TIM 1.5有不同的方法，所以无论我们选择哪种方法，我们都希望客户能围绕我们的方法进行设计。”

尽管近期在新交所上市的IPO公司上市后表现不尽理想，但Tan专注于实现盈利；他强调了Mi Material的业绩记录和基本面。

Tan 说：“我们可以有一个动听的股权故事，但归根结底，无论你讲什么样的故事，最终都要回归到盈利上来。”

该股将于10月28日下午2点开始交易。