Mi Material公开发售7750万股，获2.1倍超额认购

另有4190万股新股配售给七名基石投资者

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【新加坡】半导体先进封装材料制造商Mi Material的首次公开募股（IPO）已获得2.1倍的超额认购，这家总部位于新加坡的公司定于周三（10月28日）在本地交易所主板上市。

总计，此次公开发售和独立的基石配售的总交易价值约为2.15亿新元。

在周二晚间向交易所提交的公告中，该公司称这是自2000年ST Assembly Test Services上市以来，新加坡最大规模的半导体公司上市活动。

该公司以每股1.80新元的价格发售约7750万股，其中包括新加坡公开发售部分的约620万股，以及国际发售部分的近7130万股。

新加坡公开发售部分获得约1.3倍的认购，申请金额达约1430万新元；其国际发售部分则获得约2.2倍的认购。

Mi Material表示，此次发售共收到约2.94亿新元的认购和意向认购金额。

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另外，超过4190万股新股通过独立配售方式配发给七名基石投资者：abrdn Asia、abrdn Malaysia、Amova Asset Management Asia、Areca Capital、Barings Singapore、Fullerton Fund Management 以及 Manulife Investment Management (Singapore)。

该公司补充说，其国际发售部分吸引了AR Capital等投资者的参与，而Amova Asset Management Asia和Fullerton Fund Management也参与了后续一轮的配售。

华侨银行（OCBC）是此次发行的发行经理。它还与银河-联昌证券（新加坡）（CGS International Securities Singapore）共同担任此次发行的联席全球协调人、账簿管理人和包销商。

预计Mi Material上市时的市值将达到约8.91亿新元。

其首席执行官兼执行董事Kevin Tan表示：“随着半导体封装要求的不断演变，我们的重点仍然是加强我们的制造业产业群和研发能力，深化客户关系，并执行我们的增长战略，以实现可持续的长期增长。”

该集团计划将募集资金总额主要用于支持其扩张计划和加强其研发能力。

这些计划包括在美国设立一个研发与示范中心，在新加坡设立一个研发实验室；扩大其在马来西亚的制造业产业群产能；以及翻新和升级其在台湾的现有生产设施。

该公司在电子和半导体行业拥有近三十年的运营经验。

该公司主要从事精密焊球的设计、开发、制造业产业群和商业化，这些焊球是先进半导体封装中的关键互连组件。