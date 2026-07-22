丰树物流信托将价值1.07亿美元的中国仓库脱售给关联方，并以1660万新元出售樟宜南房产

其管理人表示，此举符合其持续的投资组合更新策略。

丰树物流信托正通过“选择性地脱售不再符合其策略的资产”来更新其投资组合。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, 简称MLT) 已达成协议，将两处中国仓库脱售，总价为7.24亿人民币（1.07亿美元）。

该信托也正在以1660万新元的价格，脱售位于新加坡樟宜南2道39号的一处房产。

该信托的管理人在周三（7月22日）的交易所公告中宣布了上述拟议的脱售计划。管理人表示，此举符合其持续的投资组合更新策略。

在中国的协议中，丰树物流信托的两家全资子公司达成交易，将两家持有常温仓库房产的实体的100%股权，脱售给一支由丰树物流信托的发起人丰树产业 (Mapletree Investments) 所主导的新人民币基金（RMB fund）。

其中，丰树（无锡）物流园的协定房产价值为1.8亿人民币，丰树无锡新区物流园的协定房产价值为5.44亿人民币。

丰树（无锡）物流园包含三栋单层仓库；丰树无锡新区物流园则由四栋双层坡道式仓库组成。

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管理人表示，出售对价将基于这两家中国实体的调整后净资产价值，并计入协定的房产价值和公司间贷款。

管理人表示，为确保交易在公平交易的基础上进行，已获得独立估值。协定的房产价值高于两家估值师截至2026年3月31日提供的各自估值。

管理人补充说，其审计与风险委员会已批准该交易，并确认向人民币基金拟议脱售的条款，与将资产出售给非关联方所能获得的条款基本一致。

管理人首席执行官 Jean Kam 表示：“通过这支人民币基金，我们可以从成熟资产中释放价值，并增强我们的财务灵活性，以寻求新的、能创造价值的投资机会。”

至于樟宜南的房产，它是一栋带有附属办公室的三层货梯仓库。买方是 CS Ceramiche，该公司是在香港联合交易所创业板上市的 Indigo Star Holdings (简称ISHL) 的间接全资子公司。

管理人表示，1660万新元的售价比其截至3月31日的最新估值1380万新元高出20%。

管理人表示，该交易的先决条件包括须在即将召开的特别股东大会上获得 ISHL 股东的批准。管理人还补充说，裕廊集团（JTC Corporation）已同意该交易，但交易双方须遵守规定条件。

管理人表示，该房产“因其土地面积相对较小，重建为现代化坡道式物流设施的潜力有限”。

管理人指出，拟议的脱售符合其“通过选择性地脱售不再符合其策略的资产”来更新投资组合的策略。管理人表示，释放的资本将为丰树物流信托提供更大的财务灵活性，以寻求投资现代化资产的机会，从而提升其投资组合的质量和韧性。

樟宜南房产的拟议脱售预计将于2027财年第三季度完成。

中国和新加坡的这两项脱售预计不会对丰树物流信托在2027财年的资产净值和物业净收入产生重大影响。在这些交易完成后，丰树物流信托的投资组合将包含172处房产。

在公告发布前，丰树物流信托的单位于周三收于1.20新元，下跌0.01新元，跌幅为0.8%。