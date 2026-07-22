丰树物流信托将价值1.07亿美元的中国仓库脱售给丰树旗下人民币基金，并以1660万新元脱售樟宜南物业

其管理人表示，此举符合其持续的投资组合更新策略。

丰树物流信托正“通过选择性地脱售不再符合其战略的资产”来更新其投资组合。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, 简称MLT) 已达成协议，将以7.24亿人民币（约合1.07亿美元）的总价脱售两处位于中国的仓库。

该信托还将以1660万新元的价格，脱售位于新加坡樟宜南2道39号的一处物业。

该信托的管理人于周三（7月22日）在不同的交易所公告中宣布了这些拟议的脱售计划。管理人表示，此举符合其持续的投资组合更新策略。

根据中国的协议，MLT的两家全资子公司已达成交易，将两家持有非冷链仓库物业的实体的100%股权，脱售给由MLT的发起人丰树产业 (Mapletree Investments) 牵头的一支新人民币基金（RMB基金）。

其中，丰树（无锡）物流园的协议物业价值为1.8亿人民币，丰树无锡新区物流园的协议物业价值为5.44亿人民币。

丰树（无锡）物流园包含三栋单层仓库；丰树无锡新区物流园则由四栋双层坡道式仓库组成。

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管理人表示，出售对价将基于这些中国实体的调整后净资产价值，并考虑了协议物业价值和公司间贷款。

管理人表示，为确保交易在公平基础上进行，已获得独立估值，而协议物业价值高于两家估价师截至2026年3月31日提供的各自估值。

管理人补充说，其审计与风险委员会已批准该交易，并确认向人民币基金拟议脱售的条款，与将资产出售给非关联方所能获得的条款基本一致。

管理人首席执行官Jean Kam表示：“通过这支人民币基金，我们可以从业已成熟的资产中释放价值，并增强我们的财务灵活性，以寻求新的价值增值型投资机会。”

至于樟宜南的物业，它是一栋带有附属办公室的三层货梯仓库，买方为CS Ceramiche。该公司是Indigo Star Holdings (简称ISHL) 的间接全资子公司，而ISHL在香港联合交易所创业板上市。

管理人表示，1660万新元的售价比该物业截至3月31日的最新估值1380万新元高出20%。

管理人表示，该交易的先决条件包括在即将召开的特别股东大会上获得ISHL股东的批准，并补充说，裕廊集团（JTC Corporation）已批准该交易，但前提是各方必须遵守规定条件。

管理人表示，鉴于该物业的土地面积相对较小，其“在重新发展为现代化坡道式物流设施方面潜力有限”。

管理人指出，拟议的脱售符合其“通过选择性地脱售不再符合其战略的资产”来更新投资组合的策略，并表示释放的资本将为丰树物流信托提供更大的财务灵活性，以寻求投资现代化资产的机会，从而提升其投资组合的质量和韧性。

樟宜南物业的拟议脱售预计将于2027财年第三季度前完成。

在中国和新加坡的这两项脱售预计不会对MLT在2027财年的资产净值和物业净收入产生重大影响。这些交易完成后，MLT的投资组合将包含172处物业。

在该公告发布前，MLT的单位价格于周三收盘报1.20新元，下跌0.01新元，跌幅为0.8%。