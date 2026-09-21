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丰树物流信托以4820万美元出售上海丰树西北物流园

该拟议出售预计将于2027/2028财年第三季度完成

Chloe Lim

Chloe Lim

Published Mon, Sep 21, 2026 · 07:14 PM
    • 脱售该物业后，丰树物流信托的投资组合将包含168项物业。
    • 脱售该物业后，丰树物流信托的投资组合将包含168项物业。 照片：商业时报资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】 丰树物流信托 (Mapletree Logistics Trust, MLT) 的管理人周一（9月21日）宣布，将以3.23亿元人民币（合4820万美元）的价格，向一家无关联的第三方出售其位于中国上海的丰树西北物流园（一期和二期）。

    作为丰树物流信托 (MLT) 的受托人，HSBC Institutional Trust Services (Singapore) 已通过其在中国的全资子公司，就这项拟议的资产剥离签订了买卖协议。

    一份交易所公告指出，该物业由丰树物流信托于2008年收购，包含两个相邻的期数。

    一期工程于2006年竣工，包括两座单层仓库、一栋三层办公楼及附属建筑。

    二期工程于2007年竣工，包括一座单层仓库、一栋四层宿舍楼及附属建筑。

    该物流园的总建筑面积约为3万7558平方米。

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    丰树物流信托的管理人表示，3.23亿元人民币的售价与该物业截至3月31日的3.23亿元人民币估值一致。

    该拟议出售预计将于2027/2028财年第三季度完成。脱售完成后，丰树物流信托的投资组合将包含168项物业。

    截至6月30日，该信托在新加坡、澳大利亚、中国大陆、香港、印度、日本、马来西亚、韩国和越南共拥有175项物业，管理资产总值为131亿新元。

    在该消息公布前，丰树物流信托的单位价格周一收盘报1.10新元，无起落。

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