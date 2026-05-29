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受公允价值亏损影响 mm2 Asia下半财年净亏损扩大至1.666亿新元

2026财年营收同比锐减95.9%，内容业务销售额下降99%。

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Therese Soh

Therese Soh

Published Fri, May 29, 2026 · 10:47 PM
    • mm2 Asia表示，其重组活动、融资计划和整体复苏计划的结果与时间安排仍存在重大不确定性。
    • mm2 Asia表示，其重组活动、融资计划和整体复苏计划的结果与时间安排仍存在重大不确定性。 照片：商业时报资料图

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    [新加坡] 前Cathay Cineplexes运营商mm2 Asia公布，在截至3月31日的下半财年，公司净亏损达1.666亿新元，较去年同期的1.013亿新元有所扩大。

    与此同时，公司在下半财年来自持续经营业务的基本每股亏损（LPS）为0.0215新元，而去年同期为0.0194新元。

    下半财年，公司报告营收为负170万新元，而2025财年同期营收为4640万新元；公司将此归因于其电影和娱乐投资产生的公允价值亏损。

    在该半年度，公司因其电影和娱乐活动的投资公允价值变动录得1030万新元亏损。若不计公允价值亏损，下半财年营收为870万新元，两者相抵后，最终确认的营收为负170万新元。

    该集团在此期间未宣布派发股息。

    在2026财年全年，mm2 Asia的净亏损扩大至2.063亿新元，而上一财年的净亏损为1.052亿新元。

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    其全年基本每股亏损为0.0275新元，高于2025财年的0.0164新元。

    全年营收下降95.9%

    2026财年营收从1.125亿新元同比锐减95.9%，至470万新元。这主要是由于内容业务的贡献减少所致，该业务的销售额从2025财年的1.098亿新元同比下降99%，至110万新元。

    营收下降的主要原因是内容业务。由于年内完成的项目数量减少，其制作收入随之降低。此外，该业务的分销收入和管理费收入也有所下降，同时电影和娱乐活动投资的公允价值亏损有所增加。

    2026财年的销售成本从2025财年的9080万新元上涨约52.5%，至1.385亿新元。这主要是由于内容业务冲销了已不具备商业可行性项目的相关成本。

    mm2 Asia表示，其重组活动、融资计划和整体复苏计划的结果与时间安排仍存在重大不确定性。

    公司计划专注于审慎的现金流管理、成本优化和运营纪律，同时评估各种机会以加强其财务状况，并为其剩余的核心业务提供支持。

    该集团还计划继续利用其在内容开发和制作方面的经验与能力，同时“在不断变化的行业格局中保持严谨和谨慎的态度”。

    在该消息公布前，mm2 Asia的股价收盘持平于0.003新元。

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