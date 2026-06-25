The Business Times
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MoneyMax以5.7%的利率为2亿林吉特三年期固定利率票据定价

另外，该公司宣布其股票已被纳入中央公积金投资计划

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Thu, Jun 25, 2026 · 06:51 PM
    • MoneyMax表示，所得款项的一半将存入受托人的报销账户；另一半将用于资助其最低结余要求及其他事项。
    • MoneyMax表示，所得款项的一半将存入受托人的报销账户；另一半将用于资助其最低结余要求及其他事项。 图片来源：《商业时报》资料图

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    [新加坡] 当铺和黄金零售商 MoneyMax Financial Services 的一家全资子公司，已为一批价值2亿林吉特（约合6270万新元）的三年期固定利率票据定价，利率为5.7%。

    此次发行是该公司5亿林吉特中期票据计划的一部分。

    该批票据将于2026年6月25日发行，并于2029年6月25日到期。

    MoneyMax在周四（6月25日）提交给交易所的文件中表示，所得款项中的1亿林吉特将存入受托人的报销账户。

    剩余资金将用于资助其最低结余要求，支付与中期票据计划相关的费用和开支，并为其子公司Cash Online提供营运资金。

    另外，MoneyMax宣布其股票已被纳入中央公积金局（Central Provident Fund Board）的公积金投资计划。

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    该计划允许会员选择将他们的公积金储蓄投资于多种工具，例如保险产品、定期存款和股票。

    在此消息公布前，MoneyMax股价周四收盘报0.775新元，下跌2.5%，即0.02新元。

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    MoneyMaxCPF

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