MoneyMax以5.7%的利率为2亿林吉特三年期固定利率票据定价
另外，该公司宣布其股票已被纳入中央公积金投资计划
- MoneyMax表示，所得款项的一半将存入受托人的报销账户；另一半将用于资助其最低结余要求及其他事项。 图片来源：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 当铺和黄金零售商 MoneyMax Financial Services 的一家全资子公司，已为一批价值2亿林吉特（约合6270万新元）的三年期固定利率票据定价，利率为5.7%。
此次发行是该公司5亿林吉特中期票据计划的一部分。
该批票据将于2026年6月25日发行，并于2029年6月25日到期。
MoneyMax在周四（6月25日）提交给交易所的文件中表示，所得款项中的1亿林吉特将存入受托人的报销账户。
剩余资金将用于资助其最低结余要求，支付与中期票据计划相关的费用和开支，并为其子公司Cash Online提供营运资金。
另外，MoneyMax宣布其股票已被纳入中央公积金局（Central Provident Fund Board）的公积金投资计划。
Asean Intelligence
Get insights into businesses across South-east AsiaGet the free report
该计划允许会员选择将他们的公积金储蓄投资于多种工具，例如保险产品、定期存款和股票。
在此消息公布前，MoneyMax股价周四收盘报0.775新元，下跌2.5%，即0.02新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Buyer for England striker Harry Kane’s former mansion must pay £3.4 million after abandoning deal
Malaysian tycoon Vincent Tan’s sell-downs point to pruning rather than an exit plan
OUE Reit selling Crowne Plaza Changi Airport for S$500 million; unitholders to get special payout
Asean must retain more value as its digital economy races towards US$2 trillion: Indonesian minister