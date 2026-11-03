MoneySmart 发生数据泄露，新加坡和香港客户受影响

该平台表示已通知监管机构，并聘请了独立网络安全专家进行调查

MoneySmart 首席执行官兼创始人 Vinod Nair 就数据泄露事件向受影响的新加坡和香港客户致歉。 图片来源：《商业时报》资料照片

[新加坡] 金融平台 MoneySmart 发生数据泄露事件，有未经授权的第三方侵入其内部 IT 系统，并复制了属于新加坡和香港客户的个人信息。

在周二（11月3日）发送给受影响客户的一封电子邮件中，MoneySmart 表示于10月29日发现未经授权的访问。受影响的系统包含了客户通过其平台比较或申请金融产品时所提供的个人数据。

一项独立调查证实，部分客户数据已从其系统中被复制。

《商业时报》看到的一封发送给受影响客户的电子邮件显示，被泄露的个人数据包括收件人的姓名和电子邮件地址。

目前尚不清楚有多少客户受到影响，或此次事件中是否有其他类型的个人数据遭泄露。MoneySmart 也未透露未经授权方是如何侵入其系统，以及在被发现前此次泄露持续了多长时间。

MoneySmart 表示，在发现泄露事件后，公司立即切断了未经授权的访问，并聘请了独立的网络安全和取证专家进行调查。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

公司已通知监管机构，包括新加坡的个人数据保护委员会和金融管理局，以及香港的个人资料私隐专员公署和保险业监管局。

该公司表示，已加强访问控制和系统监控，并成立了专门团队以支持受影响的客户。

MoneySmart 首席执行官 Vinod Nair 在周二发布的另一份声明中表示：“我们有责任保护您的信息，解决此问题是我们的首要任务。”

MoneySmart 建议客户对可疑的电话、电子邮件和信息保持警惕，并避免分享密码或一次性密码。

《商业时报》已联系 MoneySmart 以获取更多详情。