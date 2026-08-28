新加坡国家会计机构人工智能课程推出两月 逾1万5000人报名

新加坡特许会计师协会正筹备中文、泰文和越南文版课程，计划将该项目推广至新加坡以外地区。

该课程旨在帮助会计与企业融资领域的专业人士掌握有效且负责任地使用人工智能的实用技能。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

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【新加坡】新加坡特许会计师协会 (Isca) 于周五（8月28日）表示，一项全国性的人工智能培训课程在推出后的两个月内，已吸引超过1万5000名会计师与金融专业人士报名参加。

这意味着该课程已达到其三年内吸引6万名参与者目标人数的四分之一。

新加坡特许会计师协会也计划将该课程推广至新加坡以外的地区，目前正在筹备中文、泰文和越南文版课程，并与亚细安各地的专业会计机构、会计师事务所以及企业进行讨论。

在此次区域推广计划推出的一周前，新加坡特许会计师协会刚与印度特许会计师协会 (ICAI) 签署协议，旨在深化双方在人工智能培训和专业资格认证方面的合作。

根据这项人工智能合作协议，两家机构计划将由新加坡开发的培训课程，推广给印度特许会计师协会旗下超过150万名会员和学生。

新加坡特许会计师协会的“人工智能通识课程”（AI Fluency Programme）旨在帮助会计与企业融资领域的专业人士掌握在工作中有效且负责任地使用人工智能的实用技能。

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课程内容包括超过180个涵盖六大专业领域的人工智能实际应用案例——包括审计、财务、税务、内部审计、治理和董事会报告——以及超过600项学习活动。

这些内容涵盖了从财务分析与报告，到审计规划与税务研究等各项任务。

目前的参与者来自不同的职业阶段和工作场所，从学生、小型事务所的从业人员到资深商界领袖，不一而足。

包括EY、Deloitte和SP Group在内的多家企业，均有员工参加该课程。

该课程也开始被应用到实际工作当中。例如，认证平台Accredify开发了人工智能工作流程，预计可将特定财务和合同处理活动所需的时间缩短50%至80%。

新加坡特许会计师协会会长Lee Boon Teck表示：“人工智能不会取代专业判断。其最大价值在于，专业人士能够将人工智能的能力与自身的专业知识和判断力相结合，从而为客户、雇主和社会创造更佳的成果。”

他补充说，该课程收获的热烈反响表明，在新加坡特许会计师协会致力于打造新加坡“精通人工智能的会计行业”之际，整个行业已准备好迎接人工智能的到来。