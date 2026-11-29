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在截至11月26日的五个交易日里，市场共提交了118份与董事权益、主要股权和房地产投资信托（Reit）管理人权益相关的申报文件，涉及近50只股票和信托。 照片来源：路透社

在截至11月26日的五个交易日里，市场共提交了118份与董事权益、主要股权和房地产投资信托（Reit）管理人权益相关的申报文件，涉及近50只股票和信托。

董事或首席执行官们提交了超过40起收购和一起脱售申报，而主要股东则提交了21起收购和三起脱售申报。

这包括All-Link Air & Sea、亚洲付费电视信托 (Asian Pay Television Trust)、BRC Asia、Duty Free International、GKE Corporation、日本食品控股 (Japan Foods Holding)、mDR、Mewah International、Mi Material Holding、Micro-Mechanics (Holdings)、Nam Cheong、Nera Telecommunications、新加坡船务 (Singapore Shipping Corporation)、史丹福置地 (Stamford Land Corporation)、新美食品 (SunMoon Food Company)、大新电缆 (Tai Sin Electric)、TrickleStar、传慎控股 (Tuan Sing Holdings)、Ultragreen.ai、UMS Integration、大华继显控股 (UOB-Kay Hian Holdings)、永泰控股 (Wing Tai Holdings) 和友发国际 (YHI International) 提交的首席执行官或董事收购申报。

在截至11月26日的五个交易日里，股票回购活动激增，共有34家主要上市公司回购了总值5790万新元的股票。

大华继显主席增持视同权益

11月17日至24日期间，大华继显控股 (UOB-Kay Hian Holdings) 主席兼董事经理Wee Ee Chao通过市场交易，以每股2.842新元的平均价格，共斥资321.1万新元收购了113万股股票的视同权益。

此次收购使他的视同权益从之前的36.02%增至36.13%。Wee被视为在通过UIP Holdings和UOB Kay Hian Pte Ltd - KIP Inc.持有的股份中拥有权益。

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明光海运首席执行官成为主要股东

11月24日， 明光海运 (Beng Kuang Marine) 首席执行官Yong Jiunn Run以每股0.220新元的价格行使了304.5万份认股权证，转换为新普通股，总金额为66万9900新元。此次行权使他的持股比例从4.13%增至5.09%，从而成为公司的主要股东。

这1546万股的视同权益是通过星展银行代理（DBS Nominees）、大华银行代理（United Overseas Bank Nominees）和马来亚银行证券（Maybank Securities）的代理人账户持有的。

Yong于2021年6月2日被任命为首席执行官，并领导明光海运向轻资产、以服务为中心的商业模式转型，专注于为海事和岸外能源领域提供专业工程、维护和合规解决方案。

该集团表示，转型内容包括剥离非核心资产、退出表现不佳的业务、降低负债率，并重新专注于增长更快、能产生现金的基础设施工程和防腐蚀服务。

在11月24日的公告中，明光海运表示，其盈利越来越受到周期性的浮式生产储卸油装置（FPSO）全生命周期活动的影响，并得到互补的陆上工程和防腐蚀服务的支持。

该集团还强调其在2023财年恢复盈利，随后恢复了年度股息派发并发行了免费认股权证。

该公告还重点介绍了集团的“明光2.0”路线图，其中包括整合Asian Sealand Offshore and Marine，并孵化新的商业机会，为集团的下一阶段增长做好准备。

明光海运执行主席Chua Beng Yong表示，Yong增持股份进一步使首席执行官的利益与股东保持一致，并称在Yong领导下的业务扭转和战略转型已取得切实成果，提升了股东价值。

Mi Material主席进一步增持直接权益

11月20日，Mi Material Holding的非独立非执行主席、同时也是母公司Mi Technovation的首席执行官兼执行董事Oh Kuang Eng，以每股1.029新元的平均价格，在市场上收购了44万股股票，总值45万2777.60新元。

此次收购使他的直接权益从1.71%增至1.80%，总权益从之前的76.02%增至76.11%。他的视同权益保持在74.31%不变。

All-Link Air & Sea董事继续增持股票

11月23日至25日期间，All-Link Air & Sea的执行董事Tang Ying以每股0.441新元的平均价格，在市场上共收购了58万1600股股票，总值25万6368新元。

此次收购使Tang Ying的直接权益从57.94%增至58.32%。

另外，在11月19日和20日，执行董事兼首席执行官Neo Lip Pheng, Peter以每股0.382新元的平均价格，在市场上共购买了4万4000股股票，总值1万6790新元。这使Neo的直接权益从之前的0.19%增至0.22%。

日本食品控股执行主席兼首席执行官继续增持股票

11月16日至25日期间，日本食品控股 (Japan Foods Holding) 执行主席兼首席执行官Takahashi Kenichi以每股0.159新元的平均价格，在市场上共购买了104.5万股股票，总值16万6612新元。

此次收购使他的直接权益从66.10%增至66.71%，总权益从70.76%增至71.37%。他通过其被视为关联方Chan Chau Mui持有的810万股股票，维持4.66%的视同权益。

在截至2026年9月30日的2027财年上半年，日本食品控股恢复盈利，录得归属于股东的净利润20万新元，而2026财年同期则净亏损330万新元。由于集团将其在新加坡的餐厅网络从68家缩减至46家，收入下降了18.0%至3020万新元，而总运营开支则下降了28.3%至2440万新元。

该集团表示，此次扭亏为盈反映了其网络合理化策略，包括终止或不再续租表现不佳的门店，并将资源集中在表现更好的餐厅上。

伴随网络合理化的是产品组合的更新。集团于2025年10月推出的自创品牌Steak 99已扩展至14家餐厅，并在2027财年上半年贡献了950万新元的收入。

清真概念餐厅创造了1970万新元的收入，虽然清真餐厅数量减少了23.7%，但收入仅下降3.0%，这反映出单店平均收入有所提高。

该集团还推出了Wagyu Steak 99、Shabu Suki 99和Yaki Zakana 99，其“99”系列围绕9.90新元的超值菜单项目打造，以迎合日益注重成本的食客。

展望2027财年下半年，日本食品控股预计门店合理化的步伐将放缓，并将继续专注于加强餐厅运营、提高运营效率和成本管理。品牌创新仍是其复苏战略的补充部分，将继续投资于Steak 99及更广泛的“99”系列。

Takahashi Kenichi表示，集团将在成本管理上保持自律，同时继续打造“99”品牌系列并引入新概念。

iX Biopharma扩大配售规模，为美国增长计划筹集1520万新元

11月25日， iX Biopharma 与配售代理华侨银行 (OCBC) 签订配售协议，以每股新股0.398新元的价格，筹集不少于1400万新元的总收益。

由于配售获得强劲的投资者需求，反映出投资者对该集团增长势头和前景的认可，配售代理于11月25日结束簿记建档。

为此，公司与配售代理签订了扩大配售规模补充协议，将以每股0.398新元的价格发行总计3829万1000股新股，筹集总收益约1520万新元，比最低目标1400万新元高出约9%。

配售代理华侨银行是该公司的主要股东，截至11月24日，其持有公司现有股本5.05%的视同权益。

这些新股占公司现有已发行实收股本的3.49%，占扩大后股本的3.38%。每股0.398新元的配售价，较截至11月25日签署配售协议前、于前一交易日（11月24日）在新交所的成交量加权平均价0.4372新元，折让9.0%。

鉴于筹得额外资金，公司更新了净收益的用途，具体如下：50%用于发展集团的消费者和复合药物业务，包括潜在的战略投资、收购和/或合伙业务；17%用于Wafermine的开发和商业化；33%用于一般营运资金。

iX Biopharma表示，此次配售将提供资金，以同步推进其在美国基于WaferiX舌下含片平台的两大增长引擎。

第一个增长引擎是Wafermine，即该集团用于治疗急性中度至重度疼痛的氯胺酮舌下含片，所筹资金旨在支持Wafermine的开发和商业化进程。

第二个增长引擎是集团在美国的扩张，利用复合药房途径，使其能够跳过传统的药物开发流程，将旗下的药品和保健营养品舌下制剂产品组合商业化。

这为公司在美国这个全球最大的医疗保健市场提供了早期创收和立足的途径。所筹集的资金将使其能够灵活地为该业务寻求战略选择，包括收购、投资和合伙业务，以及未来潜在的分拆上市。

该集团正在与Orion Specialty Labs就一项拟议的合资企业进行谈判，以通过使用Orion位于内华达州的、经美国食品药品监督管理局（FDA）注册的503B外包设施来支持其复合药物业务。

作者是新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师。阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research。