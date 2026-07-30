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丰树泛亚商业信托受海外业务逆风影响，第一季度每单位派息下滑2.5%至0.0196新元

本季度营收下跌5.6%至2.065亿新元

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Deon Loke

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Published Thu, Jul 30, 2026 · 06:39 PM
    • 新加坡资产的更高贡献在一定程度上缓冲了营收的下滑，其中VivoCity的表现尤为强劲。
    • 新加坡资产的更高贡献在一定程度上缓冲了营收的下滑，其中VivoCity的表现尤为强劲。 照片：《商业时报》资料图

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    [新加坡] 丰树泛亚商业信托 (Mapletree Pan Asia Commercial Trust) 截至6月30日的第一季度每单位派息 (DPU) 下滑2.5%，至0.0196新元，去年同期为0.0201新元。

    该信托管理人在周四（7月30日）报告称，本季度营收下滑5.6%至2.065亿新元，去年同期为2.186亿新元。

    这主要是由于海外房地产的贡献减少，以及在脱售Festival Walk TowerTS Ikebukuro Building和Abas Shin-Yokohama Building后缺少了相应的收入。

    另一个原因则是日元和港元兑新元走弱所带来的外汇逆风。

    新加坡资产的更高贡献在一定程度上缓冲了这一下滑，其中以VivoCity在资产提升计划后的强劲表现及持续的租金增长为主导。

    本季度的净房地产收入同比下降6.8%至1.548亿新元，去年同期为1.66亿新元。

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    可分配收入同比减少2.4%至1.042亿新元，去年同期为1.068亿新元。

    此次派息将于9月16日支付。

    该信托管理人首席执行官 Sharon Lim 表示：“宏观环境依然充满挑战，我们预计短期内不会有所缓解。”

    她补充说：“VivoCity的强劲表现，加上严谨资本管理所节省的利息成本，帮助缓冲了海外市场的疲软影响，并应在年内继续发挥这一作用。”

    截至6月30日，投资组合的整体承诺出租率为84.4%，加权平均租期为2.3年。

    投资组合实现了4.3%的正租金复归率，其中以VivoCity为主导——其租金上调幅度达到13.5%，净房地产收入也增长了8.9%。

    在周四业绩公布前，丰树泛亚商业信托的单位收盘报1.36新元，无起落。

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