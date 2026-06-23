MPACT旗下公司获1.5亿新元贷款
该信托管理人未披露这笔多币种贷款的用途
- 这笔贷款附带条件。例如，如果管理人辞职或被免去其在MPACT的职务，贷款将需立即偿还。 照片：商业时报资料照片
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【新加坡讯】 丰树泛亚商业信托 （Mapletree Pan Asia Commercial Trust，简称MPACT）的管理人周二（6月23日）在交易所公告中披露，该信托的子公司获得了一笔1.5亿新元的贷款。
管理人并未披露这笔多币种贷款的用途。
贷款条件规定，若管理人辞职或被免去在MPACT的职务、若未按照信托契约书规定任命接替的管理人，或者若管理人或其接替者不再是发起人Mapletree Investments的直接或间接全资子公司，则该笔贷款将需立即偿还。
若触发提前还款条款，假设此笔贷款获全额提取，则该贷款加上MPACT其他可能受影响的现有借款，所构成的总风险敞口（不计利息）将达约59亿新元。
在该公告发布前，MPACT的单位价格周二收盘上涨2.4%或0.03新元，报1.29新元。
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