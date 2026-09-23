因贪污调查局调查，万昌科技称首席执行官与首席运营官将暂时留任

他们的留任可确保公司运营的连续性，因其“非常熟悉”公司业务

此前，万昌科技宣布，这两人以及另外两名高级职员接受了贪污调查局的问话。 照片：CMG

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[新加坡] 主板上市的IT分销公司 万昌科技 (Multi-Chem) 于周二（9月22日）表示，其首席执行官 (CEO) 与首席运营官 (COO) “适合继续”担任公司董事。

万昌科技是在回应新加坡交易所的质询。该公司曾于9月17日宣布，其首席执行官、首席运营官以及另外两名高级职员接受了贪污调查局 (CPIB) 的问话。

万昌科技的审计与风险管理委员会表示，首席执行官 Foo Suan Sai 和首席运营官 Han Juat Hoon 将继续全面履行其高管职能与职责。

在 Foo Suan Sai 回避的情况下，公司提名委员会表示，Foo Suan Sai 和 Han Juat Hoon 是集团的创始人，并且“非常熟悉其运营和业务”，因此他们有必要继续参与集团事务，以确保运营的连续性。

该公司在周二的声明中表示，另外两名协助贪污调查局调查的高级职员是区域总监 Pui Boon Tiong 和区域产品经理 Ker Jian Yan。

公司补充说，由于反贪机构已禁止 Foo Suan Sai 和 Han Juat Hoon 与任何其他人讨论调查事宜，因此他们无法透露调查的性质和范围。

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Pui Boon Tiong 告诉万昌科技董事会，他已接到贪污调查局的指示，不得透露调查细节。另一方面，Ker Jian Yan 表示，他的问话内容涉及与供应商人员相关的索偿补偿数额，并且他未受到任何旅行限制。

万昌科技表示，Foo Suan Sai 和 Han Juat Hoon 均已上交护照并获准保释，但尚未被法庭正式起诉。

万昌科技表示：“如有需要，集团执行董事兼总经理 Foo Fang Yong 可在集团中承担更多管理角色，以确保管理和业务运营的连续性。”

截至周三午间，万昌科技的股价上涨了22.1%，至2.93新元。在此消息发布前，其股价在周二收盘时已上涨了21.8%。

上周，有关调查的消息导致该公司市值蒸发2亿新元，约占其总市值的一半。该股在9月18日曾一度跌至2.50新元。

万昌科技表示，除了针对个人的调查外，没有任何董事知悉公司或任何子公司本身是否也是贪污调查局的调查对象。