纳斯达克100指数跌破关键移动平均线，面临新一轮抛售压力
近期疲软走势标志着10月初的看涨格局已发生转变
- 投资者应关注企业盈利、利率预期和整体市场情绪，因为这些因素可能影响此次回调是会加深还是趋于稳定。 图片：REUTERS
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
（新加坡）纳斯达克100指数在跌破关键的斐波那契支撑位以及50天和100天简单移动均线（SMA）后，其短期技术前景有所恶化。
该指数此前曾从9月份的低点反弹，一度燃起市场对其重拾升势、再创历史新高的希望。
然而，最近的回调表明抛售压力重现，目前该指数的交易价格已低于此前支撑其复苏的重要技术指标。
近期的疲软走势标志着10月初所见的看涨格局已发生转变。
根据从2026年3月至7月升势绘制的斐波那契扩展线，该指数现已跌破2万9035点附近的23.6%斐波那契水平。这一跌破表明上涨动能正在减弱，如果买方未能收复该支撑位，将增加进一步下行的风险。
该指数在10月16日后也跌破了50天和100天简单移动均线，并持续运行于其下方，使这些移动均线转变为短期阻力位。
从技术角度看，首个阻力区位于2万9600点至2万9800点之间，即50天和100天简单移动均线所在位置。若指数回升至该区域上方，将表明买盘兴趣回归，并可能有助于在近期下跌后稳定指数。
然而，除非纳斯达克100指数能够收复这两条移动均线，否则短期前景可能仍偏向谨慎，任何反弹都可能面临新的抛售压力。
如果指数突破最初的阻力区，下一个关口将是3万零175点附近的38.2%斐波那契扩展水平。若能持续站上该水平，将为近期回调势头减弱提供更有力的证据。
若进一步上行，市场焦点将转向3万1096点附近的50%斐波那契扩展水平，这是一个更重要的复苏目标。
这些水平对于判断该指数能否恢复其更广泛的升势，还是会继续陷于回调阶段至关重要。
下行方面，首个支撑位在2万8500点附近，这与2026年9月录得的近期低点相当。该水平对于判断当前的回调是会受限于此，还是会演变为更深度的调整至关重要。
若明确跌破2万8500点，指数可能会下探至2万8000点附近的200天简单移动均线，这是一个关键的长期趋势指标。由于200天简单移动均线通常是判断大盘趋势的参考，持续跌破该线将意味着技术前景出现更严重的恶化。
如果抛售压力进一步加剧，下一个主要支撑位将在2万7200点附近，这与2026年7月录得的低点相当。跌至该水平将抹去自3月低点以来的大部分反弹成果，并引发市场对整体上升趋势正在失去动能的担忧。
尽管近期走势疲软，但长期前景尚未被明确扭转。200天简单移动均线和7月的低点仍然是评估基本趋势的重要参考点。
然而，跌破23.6%斐波那契水平以及失守50天和100天简单移动均线，表明该指数需要新的买盘动能才能恢复其看涨格局。
投资者还应关注企业盈利、利率预期和整体市场情绪，因为这些因素可能影响此次回调是会加深还是趋于稳定。
总而言之，纳斯达克100指数面临更具挑战性的技术环境。跌破2万9035点以及50天和100天简单移动均线已削弱其短期前景。2万9600点至2万9800点的阻力区是任何复苏的首个障碍，其后是3万零175点和3万1096点。
下行方面，需关注的直接支撑位是2万8500点，其后是2万8000点附近的200天简单移动均线和2万7200点附近的7月低点。在该指数收复其关键移动均线之前，仍有可能出现进一步盘整或下行压力。
作者是辉立证券 (Phillip Securities) 的交易与投资者教育经理
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