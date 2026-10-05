纳斯达克100指数在关键支撑位上方反弹，上升趋势保持完好

截至2026年10月初，纳斯达克100指数从9月中旬的低点强劲反弹后走强，维持了其整体的上升趋势。该指数仍沿着一条连接2026年3月、7月和9月低点的上升趋势线运行。尽管纳斯达克100指数期货在2026年10月1日曾短暂突破历史高点，但该指数在实际交易时段仍略低于纪录水平，表明在历史高点附近，短期抛售压力依然存在。

近期的上涨之前，指数经历了一段盘整期，盘整区间介于29,050点的0.236斐波那契扩展位和30,200点的0.382斐波那契扩展位之间（该斐波那契扩展位是根据3月低点至6月高点和7月低点计算得出）。9月中旬之后，该指数最终突破了这一区间，预示着科技板块的势头正在复苏。然而，在市场动态接近纪录高位之际，投资者仍在继续权衡企业盈利预期、货币政策和板块轮动等因素。

从技术角度来看，纳斯达克100指数目前正在测试30,900点至31,050点之间的重要阻力区间。这一区域汇集了历史高点带来的短期阻力以及0.50斐波那契扩展位，形成了一道强大的上方障碍。

如果该指数能够果断突破31,050点水平，这将预示着主要牛市很可能强劲延续，并为指数升向下一个上行技术目标（约31,800点至32,000点）开辟道路，该目标对应0.618斐波那契扩展位。

下行方面，技术支撑层次分明，足以吸收潜在的回调。第一道支撑位在30,050点至30,150点之间。这一区域是此前的阻力区，现在可能转为支撑位，同时20日简单移动平均线（SMA）也在此提供额外的技术支撑。如果抛售压力加剧，导致指数跌破这第一道门槛，那么位于29,600点至29,750点之间的第二支撑区应能提供一个强有力的中期缓冲，50日和100日SMA在此汇合。

总体而言，只要价格走势保持在汇合的移动平均线和上升趋势线上方，纳斯达克100指数期货的主要趋势就仍然具有建设性。若能持续突破30,900-31,050点区间，将为上行动能提供进一步确认，并使31,800-32,000点区域成为焦点。反之，如果指数回调至30,050-30,150点并守住该水平，则可能表明在当前上升趋势中进行盘整。

作者是辉立证券 (Phillip Securities) 的交易与投资者教育经理