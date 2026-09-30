纳斯达克上市公司SEI在新加坡设立办事处，以拓展亚洲私募市场业务

该金融科技服务商此举正值本地资产管理行业强劲增长之际

纳斯达克上市的金融科技服务商在IOI Central Boulevard Towers设立其首个新加坡办事处，旨在服务其在亚洲的全球资产管理客户，并在该区域寻求增长。 照片：DANIEL KOH PHOTOGRAPHY

当SEI的最大客户——一家全球排名前五的另类资产管理公司——表示在新加坡设立办事处将有助于其在亚洲的业务时，SEI对此十分重视。

18个月后，这家在纳斯达克上市的金融科技服务商在IOI Central Boulevard Towers设立了其首个新加坡办事处，旨在服务其在亚洲的全球资产管理客户，并在该区域寻求增长。

SEI International首席执行官兼SEI私人银行业务全球主管Sanjay Sharma在接受《商业时报》独家采访时表示，SEI计划首先在新加坡开展基金管理和资产管理分销业务。

Sharma表示，公司将利用这两条业务线评估市场需求，然后再决定引入包括资产管理在内的其他哪些投资管理服务。后期阶段可能涉及人工智能的采用和更广泛的业务转型。

其基金管理业务目前为全球48家顶级资产管理公司以及325家公共和私人资产管理客户提供服务。

新加坡董事总经理兼主管Connall McGuckian表示：“我们的首要任务是在本地建立一支经验丰富的团队，以服务全球主要客户关系，并利用我们在SEI运营模式下的全球经验，在亚洲维持和建立这些关系。”

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Sharma表示，新加坡也是其业务在该地区扩张的枢纽。

他说：“如果你看马来西亚、印度尼西亚或泰国，他们有需要资产管理服务的保险公司。这可能成为我们在全球市场的机会。”

重塑私募资产领域的运营

SEI此举正值私募市场变得日益复杂之际。

欧洲、中东和非洲地区投资经理服务主管Michele Deely表示，该领域在过去十年中呈指数级增长，目前全球所有资产类别的总规模已达到15万亿美元。

SEI执行副总裁兼投资经理服务部主管Phil McCabe指出了塑造该行业的两大趋势：中后台办公室的重塑以及私募市场的增长。

他说，在过去两年里，有几家大型另类资产管理公司已接洽SEI，希望转变其运营模式。

McCabe说：“过去几年里，客户已进入许多新的司法管辖区，他们拥有新的资产类型、产品类型、遗留系统、平台和数据。他们的数据是碎片化的，分散在世界各地。”

他指出，这种碎片化为投资私募市场的客户带来了痛点，这是一个高度互动的领域，SEI必须随着客户复杂性的增长而跟上步伐。

为何选择新加坡？

SEI此次进驻，正值新加坡资产管理行业强劲增长之际。

新加坡公司的资产管理规模（AUM）在2025年同比增长10%，达到6.7万亿新元。

该行业也面向全球，新加坡的资产管理公司超过五分之三的资产管理规模来自新加坡以外地区，且88%的资产管理规模投资于全球市场。

在媒体活动上，SEI表示，人才储备和监管环境是其选择新加坡作为区域中心的主要原因。

公司认识到本地团队的重要性，他们更了解法规和客户的实际需求，并计划随着业务需求的增长而扩大招聘。

展望未来，SEI期望通过在企业资产管理、技术、运营和专业服务领域推出与本地相关的产品和服务，来扩展其区域能力。

Sharma说：“新加坡作为全球金融中心的卓越地位，加上该地区资产管理行业的持续增长，使其成为我们扩展业务的理想地点。”

“客户越来越需要可扩展的、互联的解决方案，以帮助他们更高效地运营，应对复杂性，并在不同市场和司法管辖区寻求增长。”