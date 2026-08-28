澳大利亚国家证券交易所瞄准东南亚上市企业，寻求新加坡资本支持

NSX首席执行官表示，随着全球私人资本对公开上市构成压力，这家澳大利亚第二大一级股票交易所正将目光投向本土市场以外，以寻求增长。

【新加坡】澳大利亚国家证券交易所 (NSX) 正在寻求东南亚及其他海外市场的新上市公司，并将新加坡视为资本来源地。

此举旨在加强其作为中小型上市公司另类交易场所的角色。

NSX首席执行官Max Cunningham告诉《商业时报》，这家澳大利亚第二家获得一级牌照的股票交易所，正将目标锁定在东南亚、新西兰和加拿大的公司。

同时，他将新加坡视为其业务资本重组、吸引亚洲和北美资本流动的理想地点，以及交易澳大利亚上市证券的枢纽。

他表示：“该地区的另类交易场所做市商都集中在新加坡和香港。这里（新加坡）有大量资本，这些资本来自亚洲和北美。”

NSX的雄心壮志正值澳大利亚及其他地区的公开市场面临来自充裕私人资本的更广泛挑战，这使得企业上市或维持上市地位的理由越来越少。

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Cunningham表示，澳大利亚证券交易所（ASX）200强指数中的四家成分股公司在几周内退市，同时其他几家市值数十亿美元的公司也在八月份着手私有化。

他认为，这些压力并非澳大利亚独有，包括新加坡在内的市场也面临着如何保持公开上市吸引力的类似问题。

他表示：“这是一个全球性的普遍趋势，不仅仅是新加坡或澳大利亚的问题，而是新加坡、澳大利亚、英国、加拿大和美国共同面临的挑战。”

企业为何选择私有化道路？

Cunningham将这一转变归因于宏观经济状况和利率，以及雄厚的私人资本，后者为企业提供了无需上市即可为增长融资的另一条途径。

他以股票过户登记机构行业的整合为例：一家股票过户登记机构在两个私募股权所有者之间易手，另一家则被三菱日联金融集团（Mitsubishi UFJ）收购并私有化，这使得两个重要的市场参与者退出了公众视野。

新加坡资本在这一趋势中也扮演了角色。今年早些时候，在GIC和Brookfield以约67亿澳元（48亿美元）将澳大利亚和新西兰最大的自助仓储所有者兼运营商National Storage Reit私有化后，该信托于四月被暂停在ASX的交易并从指数中剔除。

Cunningham提到的另一个因素是监管，他指出监管环境的“限制性越来越强”，这加剧了通过交易所交易基金（ETF）进行的被动投资快速增长所带来的压力。

Cunningham指出：“这意味着依赖积极型基金经理……来获得足以支撑其上市合理性的估值，都成为了挑战。”他补充说，私募股权基金一直在引领这一趋势，因为它们能提供更低的资本成本。

他表示，这些压力促进了澳大利亚国内围绕新型私人市场基础设施的“积极讨论”，其中包括股权结构表管理、二级交易场所以及专业许可等。

聚焦中小型股

Cunningham表示，这种私人市场的建设正是NSX试图填补的空白。作为与ASX并列的澳大利亚另一家一级持牌股票交易所，NSX正将自己定位为该地区中小型公司的另类交易场所。

他表示，为实现这一目标，NSX在当地公司法允许的范围内，削减了大部分与上市相关的监管成本，提供更低的费用和更宽松的监管制度——这一策略旨在吸引那些仍在权衡是否公开上市的小型公司。

ASX的上市要求为400万澳元的有形资产净值，或最低市值1500万澳元且拥有300名每人至少持有价值2000澳元证券的持有人；相比之下，NSX提供了更低的准入门槛。

NSX设定的预期最低市值为50万澳元，没有强制性的最低资产或利润测试，仅要求至少有50名证券持有人。

Cunningham指出，除了降低上市门槛，振兴中小型股板块还需要积极的生态系统支持。

他以ASX在2012年作为试点项目推出的研究覆盖计划为例，该计划旨在提升市场对中小型股的兴趣。根据该计划，交易所每年会拨出一部分上市费用，用于资助券商对中小型股进行研究。

该计划后来被认为是成功的，并发展成为一个名为“ASX股票研究计划”的永久性持续项目。

新加坡则采取了更广泛的策略。其价值65亿新元的股票市场发展计划通过资产管理公司部署资本，将资金大量配置于包括中小型股在内的新加坡股票。

与此同时，新加坡还通过“新加坡股票市场津贴”（Grant for Equity Market Singapore）计划加强了研究覆盖，以提升股票研究水平并支持上市产品。

在新上市公司方面，NSX的目标锁定矿业、科技和生命科学领域的公司，除新西兰和东南亚外，加拿大也是一个特别关注的重点。

他表示：“我们在矿业领域与加拿大有大量的交集，而且加拿大券商早已进入澳大利亚市场。从历史上看，一直有很多加拿大公司来澳大利亚上市，因为两国公司类型相似……并且很多加拿大公司在澳大利亚拥有资产或持有股份。”

从长远来看，Cunningham认为这些资本流动可能演变为直接的股权投资，届时全球基金经理将为包括新加坡在内的整个地区的公司提供支持。