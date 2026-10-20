调查：近半数新加坡员工每周无偿加班至少六小时

这一比例高于全球38%的平均水平

调查显示，报告每周无偿加班16小时或以上的员工，更有可能全身心投入工作。 图片来源：海峡时报

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【新加坡】根据人力资源和薪酬服务提供商ADP于周一（10月19日）发布的一项调查 ，新加坡近半数（45%）的员工在去年每周无偿加班至少六小时。

这一数字高于全球38%的平均水平。

在新加坡受访的1113名员工中，35%的人报告每周无偿工作6至15小时，另有10%的人则达到16小时或以上。

无偿工作包括在午休时间或正常工作时间之外工作所花费的时间。

这些调查结果基于ADP研究所的年度《全球劳动力调查》（Global Workforce Survey）。该调查于2025年7月21日至2025年8月4日期间，在36个市场访问了超过39000名成年员工，其中包括亚太地区的13000多名受访者。该调查收录于ADP的《职场人》（People at Work）报告中。

知识型员工的无偿工作现象更为普遍

在新加坡，拥有250至999名员工的中型企业员工最有可能报告在带薪时间之外工作。

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其中约56%的人报告每周无偿工作至少六小时，相比之下，拥有至少1000名员工的大型企业中这一比例为42%，而员工人数少于250人的小公司中则为40%。

利用专业知识创造新产出的知识型员工，也更有可能报告大量的无偿工作时间。

新加坡约51%的知识型员工每周无偿工作至少六小时。这一比例高于每天运用专业知识解决类似问题的技能型任务员工，以及每天执行相似任务的重复性任务员工。

亚太地区无偿工作时长排名第二

在整个亚太地区，40%的受访者报告每周无偿工作至少六小时，在被调查的五个地区中比例位居第二。

中东和非洲以52%的比例位居榜首，其次是北美（39%）、欧洲（32%）和拉丁美洲（31%）。

在亚太地区内部，印度员工每周无偿工作至少六小时的比例最高，为64%。其次是印度尼西亚，为54%。

中国的这一比例为42%，澳大利亚为38%，日本为21%。

在全球范围内，印度报告每周无偿工作16小时或以上的员工比例也最高，达到24%。捷克共和国的比例最低，为4%。

无偿工作的隐性成本

ADP的全球调查结果显示，尽管报告无偿工作16小时或以上的员工更有可能全身心投入工作，但他们也更有可能感到压力、觉得生产力下降并寻求其他工作机会。

ADP亚太区人力资源副总裁Yvonne Teo表示：“工作时间长不应被误认为工作效率高。”

她警告说，持续的无偿加班可能会导致压力增加、自我感知生产力下降以及更高的离职风险，即使是在敬业的员工中也是如此。

全球范围内，高级员工更有可能进行无偿工作。一半的C级高管和49%的高层管理人员报告每周至少无偿工作六小时，而普通员工（individual contributors）中这一比例为26%。

五分之一的C级高管也报告每周无偿工作至少16小时，是普通员工（9%）的两倍以上。

年轻员工也更有可能进行更长时间的无偿工作，18至26岁的员工中有42%报告每周至少无偿工作六小时，其次是27至39岁的员工，比例为41%。