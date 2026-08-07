网联宽频信托因折旧增加，第一季度利润下滑22.4%至1810万新元

集团营收从1.028亿新元下滑1.4%至1.013亿新元

【新加坡讯】 网联宽频信托 (Netlink NBN Trust) 的管理人周五（8月7日）公布，其2027财年第一季度盈利同比下滑22.4%，从2330万新元降至1810万新元。

该集团表示，税后利润下滑是由于资产基础扩大导致折旧增加。

集团营收从去年同期的1.028亿新元下滑1.4%至1.013亿新元，主要原因是受非管制资产基础 (non-Rab) 营收下降的影响。

该集团指出，非管制资产基础营收的下降主要是由于安装相关营收减少，但这一下滑被较高的辅助项目营收部分抵消。

由于劳动力成本资本化降低和信息技术相关开支增加导致运营成本上升，息税折旧及摊销前利润 (Ebitda) 下滑4%至6910万新元。

包括住宅和非住宅网络连接在内的总连接数略有上升。

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住宅网络连接数与去年持平，稳定在约150万个，而非住宅网络连接数则从52,905个降至51,459个。

该集团在其交易所文件中指出：“2027财年第一季度，住宅网络连接的总新增数保持稳定，而非住宅网络连接数则因不同请求执照持有者之间的终端用户流失而有所下降。”

该信托约60.7%的营收来自住宅网络连接，8.3%来自非住宅网络连接。

总债务为9.91亿新元，与上一季度持平，而加权平均债务期限为4.7年。

在业绩发布前，网联宽频信托的单位价格周五保持在1.01新元不变。