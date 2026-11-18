其他升级功能包括“家庭钱包”，用户可通过该功能满足家属的消费需求

轻触二维码付款功能初期将通过Nets应用提供，未来预计将支持其他参与的银行应用和电子钱包。 图片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 消费者很快将能使用智能手机，在Nets支付点完成付款，而无需扫描二维码。

这是星网电子付款公司（Nets）于周三（11月18日）宣布的应用升级功能之一。

Nets是首个通过新加坡通用二维码（SGQR）试行“轻触二维码付款”功能的公司。这项功能让消费者无需预先打开应用，只需在参与计划的Nets SGQR支付点，用支持近场通信（NFC）的智能手机轻轻一触，即可完成付款。它为现有的“扫码付款”方式提供了便捷的替代方案。

这项为期两个月的计划将于12月起在大巴窑分阶段试行。若试点成功，该功能计划将在全国范围内推行。

轻触二维码付款功能初期将通过Nets应用提供，未来预计将支持其他参与的银行应用和电子钱包。

Nets总裁Lawrence Chan表示：“随着使用范围的扩大，我们的首要任务是让包括新加坡游客在内的所有人都能更方便地使用二维码支付，同时推动整个支付生态系统的互联互通。”

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该支付服务集团表示，此举也将惠及游客等群体。

从现在起，对于那些本国支付应用尚未接入新加坡统一标准化二维码（SGQR）的游客，也可以通过Nets应用使用本地支付生态系统。

来自已与新加坡建立二维码跨境支付连接的国家（如中国、印度和印度尼西亚）的游客，可以继续直接使用他们本国的银行或电子钱包应用进行支付。

其他升级功能包括“家庭钱包”，用户可通过其中的子钱包来满足家属的消费需求。主用户可以为子钱包设定消费限额，并收到其交易通知。