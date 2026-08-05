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Razer与国大合设游戏实验室，加速人工智能发展：“初衷从来不是为了赚钱”

该公司表示，其创新目前旨在提升用户参与度，但未来可能成为收入来源。

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Young Zhan Heng

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Published Wed, Aug 5, 2026 · 05:15 PM
    • Razer首席战略官Lee Li Meng表示，该实验室的研究将专注于为互动数字环境设计的人工智能模型。
    • Razer首席战略官Lee Li Meng表示，该实验室的研究将专注于为互动数字环境设计的人工智能模型。 图片来源：RAZER

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】游戏公司Razer与新加坡国立大学（国大）于周三（8月5日）宣布成立一间联合研究实验室，旨在推动游戏行业内的人工智能技术发展。

    该实验室将利用新加坡国立大学（国大）的人工智能研究能力和Razer的专业知识，探索一个名为“游戏专用窄人工智能”（gaming artificial narrow intelligence, Gani）的新领域。

    首席战略官Lee Li Ming表示，这项合作是Razer围绕其核心硬件业务，积极开发软件和人工智能层战略的一部分。

    他表示：“对我们来说，硬件是比较简单的部分。”他补充说，真正的挑战在于能够支持不同形态产品的软件层。

    随着人工智能技术的不断发展，Razer也通过多项软件投资，持续拓展该技术的边界。

    Lee表示：“我们一直在投资软件，但并未从中盈利。我们的初衷从来不是为了赚钱，而是为了确保能与游戏玩家建立更紧密的联系。”

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    他补充道，Razer最终“可能会考虑”通过人工智能来盈利，但并未透露任何关于其人工智能产品商业化计划的细节。

    新的人工智能实验室设在新加坡国立大学（国大）校园内，将容纳15至20名来自国大计算机学院的研究人员。Razer的员工将根据具体需要为项目提供支持。

    该实验室的研究重点有三大支柱：核心模型创新、实时内容系统和高级个性化功能。

    Razer没有透露对该实验室的投资金额。

    Lee表示，Gani专注于为互动数字环境专门设计的人工智能模型，并将用于调整和提升游戏体验。

    例如，它可以在游戏中实时生成与情境相关的目标和对话，或在实时对战中调整难度，以增强参与感和公平性。

    他指出，Razer还需要与游戏行业的其他参与者合作，共同推动这项研究。

    他表示：“我们知道单凭一己之力是无法完成的。”他补充说，联合实验室将与博士生合作，为他们提供一个将研究成果转化为实际、有形产品的机会。

    他说：“新加坡国立大学（国大）带来了智慧、人才和渠道，帮助我们构建设想。而Razer则带来了这些用例在现实世界中的应用场景。”

    该大学计算机科学系的副教授、同时也是该研究实验室主任的Ooi Wei Tsang表示，研究产生的知识产权将由Razer和新加坡国立大学（国大）共同拥有。

    游戏领域的人工智能

    在Razer和新加坡国立大学（国大）宣布成立这个被双方称为“首创”的联合人工智能研究实验室之际，整个游戏行业正在硬件和软件服务领域广泛采用人工智能技术。

    市场研究公司InsightAce Analytic指出，人工智能在游戏领域的价值预计将从2025年的42亿美元增长到2035年的668亿美元。这相当于32%的复合年增长率。

    InsightAce Analytic表示，这项技术的价值将体现在改善游戏玩法、打造更具沉浸感的体验以及实现更智能的游戏内设置等方面。

    除了游戏领域，Razer也一直在扩展其产品线，以吸引大众消费者。

    例如，该公司正在开发一款名为Razer AVA的全息数字人模型，它能够对语音指令作出回应。不过，公司尚未公布其价格或发布日期。

    Razer AVA（笔记本电脑旁）是一款能够回应语音指令的全息数字人模型。 图片来源：RAZER

    Razer AVA是该公司位于新加坡的人工智能卓越中心正在研发的众多产品之一。

    Lee表示，该人工智能中心于去年八月成立，设在Razer位于纬壹科技城的东南亚总部内，拥有超过100名人工智能相关人才。

    该中心主要致力于面向消费者的人工智能和硬件技术的进步，而位于法国的另一个卓越中心则专注于质量保证和触觉技术等领域。

    Lee表示，新的研究实验室将定位于更上游的环节，更侧重于研究，“考虑未来两步的发展”。

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