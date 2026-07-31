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新上市公司Kin Global因一次性上市费用及项目授予延迟，预计上半年将录得净亏损

这家体育赛事管理公司预计将于8月14日前公布其2026财年上半年业绩

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Fri, Jul 31, 2026 · 07:31 PM
    • Kin Global于2026年4月在新加坡交易所凯利板上市。
    • Kin Global于2026年4月在新加坡交易所凯利板上市。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

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    【新加坡】体育赛事管理公司 Kin Global 预计在截至6月30日的上半年将录得净亏损，扭转了去年同期的净盈利状况。

    该公司于今年4月在新加坡交易所凯利板上市，期间产生了一次性上市费用。该集团在周五（7月31日）提交给交易所的文件中表示，若不计入这些费用，公司上半年本可录得“微薄利润”。

    公司将其上半年业绩下滑归因于设计与建造部门的收入下降，而这主要是由于项目授予和开工的延迟所致。

    尽管如此，公司上半年的整体毛利率有所改善，这主要得益于“持续的项目成本优化举措”。

    这些举措包括在其两大业务板块——赛事交付与管理、设计与建造中，实行“更严格的采购和成本管理实践”。

    Kin Global表示，其业务战略保持不变，将继续向会展旅游产业的新支柱领域转型，包括会议、奖励旅游、大会和展览（Mice）、娱乐、体育和生活服务产业群。

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    公司补充道：“集团将继续扩展其在赛事交付与管理服务领域的核心能力，并进行战略性扩张，以抓住更广泛的会展旅游产业中的高增长机遇。”

    该公司表示，新加坡推动旅游业和体育赛事发展的举措，为其长期增长前景提供了支持。

    公司指出，新加坡的目标是到2040年将旅游收入从2024年的298亿新元增至470亿至500亿新元，其中商业活动预计将成为主要贡献者。

    Kin Global还提到，旨在确保多年期体育赛事举办、价值1.65亿新元的主要体育赛事基金，以及圣淘沙总体规划等举措，都有望推动市场对其赛事服务的需求。

    Kin Global预计将于8月14日前公布其2026财年上半年业绩。

    在该公告发布前，该股周五收盘报0.162新元，与上一交易日持平。

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