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蔚来6月交付40,597辆汽车，同比增长62.9%

截至2026年6月30日，累计交付量突破110万辆

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Wed, Jul 1, 2026 · 01:18 PM
    • 蔚来ES9车型自5月28日开启交付后，30天内累计交付量即达到10,000辆。
    • 蔚来ES9车型自5月28日开启交付后，30天内累计交付量即达到10,000辆。 图片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】中国电动汽车巨头蔚来在6月份交付了40,597辆汽车，同比增长62.9%。

    周三（7月1日）的一份交易所公告显示，交付的车辆中包括21,908辆蔚来品牌汽车、11,743辆乐道品牌汽车以及6,946辆萤火虫品牌汽车。

    这使得第二季度的汽车交付量达到107,658辆，同比增长49.4%。

    截至2026年6月30日，累计交付量已突破110万辆。

    此外，蔚来全新ES8车型的累计交付量达到了12万辆。

    此外，蔚来ES9车型自5月28日开启交付后，30天内累计交付量即突破10,000辆，创下了中国售价50万元人民币（约合73,594.90美元）以上保费纯电动汽车的新交付记录。

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    蔚来此前曾被美国指控协助中国军方，但该公司否认了此类指控。

    今年6月早些时候，美国国防部将蔚来与比亚迪（BYD）和阿里巴巴（Alibaba）等其他中国主要科技同行一起列入了“中国军事公司”（CMC）名单

    6月18日，这家电动汽车公司还推出了其最新的端到端多模态人工智能架构Nio WorldModel，该架构为蔚来的自动驾驶和智能安全系统提供支持。

    此举同时为超过70万用户提供了升级。

    该公司表示：“最新版本引入了一个升级版的三层训练框架，包括世界模型、监督微调和闭环强化学习，标志着在复杂场景适应能力、类人行为以及安全性与效率的平衡方面取得了进一步的提升。”

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