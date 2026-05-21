营收翻倍，蔚来第一季度净亏损收窄至3.321亿元

这家电动汽车制造商每股亏损0.2元，去年同期为每股亏损0.29元

环比来看，蔚来由2025年第四季度2.827亿元的净利润转为净亏损。 照片：路透社

【新加坡】中国电动汽车制造商 蔚来（Nio） 公布，截至3月31日的第一季度净亏损为3.321亿元人民币（6250万新元），较去年同期的净亏损67.5亿元人民币大幅收窄。

蔚来在美国、香港和新加坡三地上市。

环比来看，该集团的最新业绩与2025年第四季度录得的2.827亿元人民币净利润相比，出现了由盈转亏的情况。

该集团周四（5月21日）发布的未经审计财报显示，2026年第一季度，蔚来每股亏损为0.2元人民币，较去年同期的每股亏损3.29元人民币有所改善。

营收为255亿元人民币，较去年同期的120亿元人民币增长112.2%。

汽车销售额跃升129.2%至228亿元人民币。这得益于更高的交付量和有利产品组合所带来的平均售价提升。

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这家电动汽车制造商在第一季度交付了83,465辆汽车，较去年同期交付的42,094辆增长了98.3%。

交付的车辆中包括旗下高端品牌“蔚来”（Nio）的58,543辆、面向家庭用户的品牌“乐道”（Onvo）的13,339辆，以及“萤火虫”（Firefly）品牌的11,583辆。

汽车毛利率从去年同期的10.2%上升至18.8%。整体毛利率也提高到19%，而2025年第一季度为7.6%。

其他销售额增长了31.2%至27.5亿元人民币。这主要归因于零部件、配件和售后服务的销售增长，以及能源解决方案和汽车金融服务收入的增加。

在第二季度展望中，蔚来预计将交付11万至11.5万辆汽车，同比增长52.7%至59.6%。

预计第二季度营收将在327.8亿至344.4亿元人民币之间，同比增长72.4%至81.2%。

蔚来创始人、董事长兼首席执行官William Li表示，公司从第二季度开始“进入了密集的新产品发布和交付周期”。

蔚来首席财务官Stanley Yu Qu指出，集团的其他销售毛利率达到了20.6%，创下四年新高。

“展望未来，我们将进一步提升成本和运营效率，同时加强我们可持续的业务能力，”他补充道。

在该消息发布前，蔚来在新加坡交易所的股价周四收盘报5.61美元，下跌0.06美元，跌幅1.1%。