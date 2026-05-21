The Business Times
business-time-50

营收翻倍，蔚来第一季度净亏损收窄至3.321亿元

这家电动汽车制造商每股亏损0.2元，去年同期为每股亏损0.29元

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Evan See

Evan See

Published Thu, May 21, 2026 · 08:12 PM
    • 环比来看，蔚来由2025年第四季度2.827亿元的净利润转为净亏损。
    • 环比来看，蔚来由2025年第四季度2.827亿元的净利润转为净亏损。 照片：路透社

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】中国电动汽车制造商 蔚来（Nio） 公布，截至3月31日的第一季度净亏损为3.321亿元人民币（6250万新元），较去年同期的净亏损67.5亿元人民币大幅收窄。

    蔚来在美国、香港和新加坡三地上市。

    环比来看，该集团的最新业绩与2025年第四季度录得的2.827亿元人民币净利润相比，出现了由盈转亏的情况。

    该集团周四（5月21日）发布的未经审计财报显示，2026年第一季度，蔚来每股亏损为0.2元人民币，较去年同期的每股亏损3.29元人民币有所改善。

    营收为255亿元人民币，较去年同期的120亿元人民币增长112.2%。

    汽车销售额跃升129.2%至228亿元人民币。这得益于更高的交付量和有利产品组合所带来的平均售价提升。

    DECODING ASIA

    Navigate Asia in
    a new global order

    Get the insights delivered to your inbox.

    这家电动汽车制造商在第一季度交付了83,465辆汽车，较去年同期交付的42,094辆增长了98.3%。

    交付的车辆中包括旗下高端品牌“蔚来”（Nio）的58,543辆、面向家庭用户的品牌“乐道”（Onvo）的13,339辆，以及“萤火虫”（Firefly）品牌的11,583辆。

    汽车毛利率从去年同期的10.2%上升至18.8%。整体毛利率也提高到19%，而2025年第一季度为7.6%。

    其他销售额增长了31.2%至27.5亿元人民币。这主要归因于零部件、配件和售后服务的销售增长，以及能源解决方案和汽车金融服务收入的增加。

    在第二季度展望中，蔚来预计将交付11万至11.5万辆汽车，同比增长52.7%至59.6%。

    预计第二季度营收将在327.8亿至344.4亿元人民币之间，同比增长72.4%至81.2%。

    蔚来创始人、董事长兼首席执行官William Li表示，公司从第二季度开始“进入了密集的新产品发布和交付周期”。

    蔚来首席财务官Stanley Yu Qu指出，集团的其他销售毛利率达到了20.6%，创下四年新高。

    “展望未来，我们将进一步提升成本和运营效率，同时加强我们可持续的业务能力，”他补充道。

    在该消息发布前，蔚来在新加坡交易所的股价周四收盘报5.61美元，下跌0.06美元，跌幅1.1%。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    NioFinancial resultsElectric vehicles

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The price paid for the Shi family’s latest bungalow purchase in Cluny Hill works out to S$2,295 psf on a land area of 37,036 sq ft.

    Haidilao co-founder’s family buys second bungalow in Cluny Hill for S$85 million

    Han Keen Juan, executive chairman, Old Chang Kee says he did not build his curry puff empire alone

    From hawker stall to Enterprise Award winner: How Han Keen Juan scaled the Old Chang Kee empire

    The authorities say the new measures will not affect the majority of developers, who have delivered “quality private housing projects to homebuyers”. 

    Ban on land sales, new launches for developers that deliver ‘defect-ridden’ projects

    US President Donald Trump with President Xi Jinping after a visit to Zhongnanhai Garden in Beijing, on May 15.

    Xi Jinping has just rewritten the rules of US-China rivalry

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More