奥兰集团：未直接受印度尼西亚林火影响

该集团表示，未获悉任何与火灾相关的正式监管调查或通知

奥兰集团指出，作为其监测流程的一部分，该集团已审查近期的火灾警报和利益相关者报告。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 农业集团奥兰集团（Olam Group）周三（10月21日）表示，该集团与Olam Agri均未在印度尼西亚拥有或经营油棕种植园或特许经营权，因此并未直接受到近期森林和泥炭地火灾的运营影响。

该集团是在回应新加坡交易所监管公司（Singapore Exchange Regulation）关于其活动是否可能导致区域内跨境烟霾的质询。

这家主板上市公司还指出，Olam Agri在今年4月出售给一家沙特基金后，已不再是该集团的子公司。

奥兰集团表示，尽管Olam Agri全球棕榈油采购量中约有70%来自印度尼西亚，但该公司主要作为中间贸易商运营，从第三方精炼厂采购。

Olam Agri在印尼并未拥有或经营油棕种植园、加工厂、精炼厂或其他棕榈油加工设施。

该集团称，直接预防或扑灭火灾以及管理土地的责任在于上游的土地所有者和种植园经营者。

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尽管如此，Olam Agri通过监测、供应商沟通和负责任的采购框架来管理上游环境风险。

该集团指出，并未发现近期的火灾对Olam Agri的棕榈油采购业务造成任何重大影响。

奥兰集团还表示，未获悉任何与近期火灾相关的正式监管调查、通知或通告。

该集团补充说，作为其监测流程的一部分，它已审查了有关印度尼西亚火灾的近期火警、利益相关者报告和媒体报道。

该集团表示：“我们已经将外部报告中提及的加工厂和企业集团与Olam Agri的供应链进行核对，并在适当情况下，已联系相关供应商及附属集团以进行澄清。”

该集团指出，一些案例已经由相关公司澄清，而其他案例则仍在内部评估中，或在等待供应商及附属集团提供进一步信息。

该集团预计，与火灾相关的事项不会对集团造成任何重大的运营、财务、法律、监管或声誉影响。

在该公告发布前，奥兰集团股价上涨0.01新元或1.1%，至0.91新元。