议员们称，美国商务部批准了向这些公司出售超过340万片芯片的申请。

Nvidia 提交的许多许可申请中，都将这些公司列为可能在数据中心安装相关系统的实体。 图片来源：纽约时报

【华盛顿】议员们于周四（11月19日）公布的机密信息显示，截至今年5月11日，美国商务部已批准向中国公司出售超过80万片先进的人工智能芯片，其中包括几家被五角大楼列入中国军工企业名单的公司。

议员们表示，截至该日期，美国商务部已收到向中国公司出售超过340万片此类芯片的申请。该部门批准了向阿里巴巴出售7.5万片人工智能芯片。据《纽约时报》本周报道，这家中国人工智能巨头与一个有军方背景的实验室有关联。

公布的信息还显示，Nvidia 曾在4月份提交一份申请，计划向一家与 Megaspeed 和 Alice Huang 有关联的公司出售超过4万片其先进的H200芯片。美国情报机构认定 Alice Huang 是一名中国特工，她曾与 Nvidia 的前任首席执行官有染。

这家名为 New Century Lettall Data Service 的公司，是与 Megaspeed 和 Huang 有关联的中国公司网络的一部分。其历史股权部分可追溯至由 Huang 的姐姐所控制的一家投资公司，而 Huang 经常介绍为她丈夫的 Kang Wei 也曾是该公司的执行董事。

议员们称，美国商务部还批准了向中国科技巨头腾讯及其子公司出售15万片芯片，向另一家中国人工智能公司百度出售4.3万片芯片，以及向汽车制造商比亚迪出售4000片芯片。

这些芯片是 Nvidia 的H200芯片以及芯片制造商 AMD 的同等产品 MI325X。

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众议院外交事务委员会的议员们特别注意到，美国商务部批准了向 Maginfra、Beijing New Matrix Information Technologies 和 Aivres Systems 这几家公司的销售许可。

该委员会援引《纽约时报》的报道，称这些公司因与受制裁实体有关联而引发质疑，并指出 Nvidia 提交的许多许可申请都将这些公司列为可能在数据中心安装相关系统的实体。

《纽约时报》在9月和10月的两篇报道中首次对这些公司提出担忧，称 Aivres 是一家受制裁的中国公司的子公司，该公司曾向处于 Nvidia 丑闻风暴中心的公司 Megaspeed 出口了价值数十亿美元的 Nvidia 先进芯片。

《纽约时报》记者还探访了 Maginfra 和 New Matrix 在中国的办公室，发现其均已人去楼空。现场无人听说过这两家公司，网上关于它们的信息也寥寥无几，这引发了外界对其是否真实存在的质疑。

有关 Nvidia 首席执行官 Jensen Huang 与 Alice Huang 及公司另一名女性有染的丑闻曝光后，迫使他于上周辞职。美国司法部和商务部本周表示，Megaspeed 正因涉嫌向中国走私芯片而接受刑事调查。

该事件引发了议员们的批评，他们认为特朗普政府，特别是美国商务部，在监管敏感技术流向中国方面做得太少。

美国政府和国会的官员都批评商务部与其负责监管的对象 Nvidia 保持着密切关系。

美国商务部为其流程辩护称，该部门严格遵守国家安全法规。委员会公布的信息还说，每一份来自 Nvidia 和 AMD 的申请都声明，拟议的转让行为构成较低的转移风险。

Nvidia 发言人 John Rizzo 表示，公司的所有出货都是合法的，并得到了政府的授权。他还说，尽管获得了一些许可证，但 Nvidia 已经停止向中国运送 H200 芯片。

他表示，Nvidia“过去没有，将来也不会”向与 Megaspeed 有关联的公司或任何其他公司运送 H200 芯片。

AMD 的一位发言人表示，该公司遵守所有适用的美国法律法规，并有严格的流程来确保合规。

美国商务部的一位发言人表示，此次信息披露证明了该部门在许可活动方面对国会的透明度。他称，许可决定是多个美国政府机构共同商议和协商的结果。

去年12月，时任总统 Donald Trump 在不同寻常的条件下批准了向中国出售H200芯片。他要求这些在台湾组装的芯片在运往中国途中必须先经过美国，以便美国政府能对其价值征收25%的关税并进行安全检查。

出于对这一安排的警惕，并急于推广自身技术，中国政府最终只批准了本国公司的少量采购。

Nvidia 在本周发布的财报中表示，将停止向中国销售其H200芯片，但并未说明此举的原因。

众议院外交事务委员会在其声明中表示，隐瞒这些信息“违背了国家利益”。

该委员会计划下月与商务部长 Howard Lutnick 及其副手 Jeff Kessler 举行听证会，后者在批准许可申请方面扮演了特殊角色。

担任该委员会主席的众议员 Brian Mast 称 Maginfra 和 New Matrix 是“虚假公司”，并表示，如果商务部批准了对这些公司的许可，“那显然会引起我们极大的担忧”。

众议员 Gregory W Meeks 表示，公众有权知道向中国出售技术的决策是如何做出的，国会需要“进行严格的监督”。

他表示：“在过去一个月里，本届政府在芯片出口管制方面的处理方式，已将我们的国家安全和技术优势置于危险之中。” NYTIMES