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华侨银行 (OCBC) 将利用代理式人工智能将财富客户开户时间缩短至15个工作日；简单案例一天内可完成

星展银行 (DBS) 和大华银行 (UOB) 表示其财富客户开户流程可在一周内完成

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Wed, Jul 29, 2026 · 11:53 AM — Updated Wed, Jul 29, 2026 · 08:34 PM
    • 该平台由五个独立的代理组成，将把银行的开户时间从目前行业平均的约六周缩短。
    • 该平台由五个独立的代理组成，将把银行的开户时间从目前行业平均的约六周缩短。 图片来源：CMG

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    【新加坡】华侨银行 (OCBC) 计划利用代理式人工智能，将其所有财富客户的开户时间缩短至15个工作日。

    该银行于周三（7月29日）宣布，根据客户的个人情况，简单直接的案例甚至可能在一天内完成开户。

    华侨银行集团法律与合规部主管 Loretta Yuen 表示：“这对合规部门来说是一次范式转变，我们不仅仅是在赋能业务，更是在创造机遇。”

    此前，新加坡金融管理局宣布，计划在2026年底前将私人银行业的开户时间缩短至一个月内。

    华侨银行指出，其一直致力于缩短开户时间，目前平均用时超过30天，而行业中位数约为六周。

    其他本地银行方面，星展银行 (DBS) 的一位发言人表示，根据新客户的个人情况，该行可在一周内完成开户流程并开设账户。

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    该发言人指出，通过实施人工智能 (AI)，该行今年前五个月新增的高净值和超高净值客户数量增加了20%，总体开户周期也缩短了一半。

    与此同时，大华银行 (UOB) 首席运营官 Alex Sim 表示，该行在过去六个月中缩短了私人银行客户开户周期的中位数，简单案例可在七个日历日内完成开户。

    他表示，截至六月底，该行的周转时间中位数“完全符合行业指引”。

    华侨银行名为 Helios 的平台由五个独立的代理组成。它将把尽职调查流程前置到客户关系经理与潜在客户会面之前。

    该平台将提前为客户关系经理提供个人的关键数据、信息和信用风险概况，同时标示出信息缺失的部分。

    这使得客户关系经理能够迅速从客户处获取缺失的数据，减少了客户、客户关系经理和银行合规部门之间的反复沟通。

    合规部门因此节省下来的时间，将可以转向咨询研究或进行更多与人工智能相关的分析。

    目前的行业惯例是，在客户关系经理提交客户的财富来源信息后，才进行“了解你的客户”(KYC) 审查和风险评估。

    华侨银行旗下私人银行新加坡银行 (BOS) 的首席执行官 Jason Moo 表示：“这个系统的精妙之处在于它是由（银行的）合规（部门）构建的。

    他补充道：“它不是由技术人员或业务部门构建的，（合规团队）可以将他们的标准直接内置于系统中。”

    在过去五个月里，新加坡银行已在该行四分之一的客户关系经理中测试了该平台。

    该平台预计将于2026年第三季度在新加坡银行全面推行。华侨银行还计划在2026年底前将 Helios 平台扩展至其宏富私人客户。

    五个代理中有四个已经投入使用。

    第一个代理负责进行潜在客户研究，以支持开户前的尽职调查。第二个代理负责提供开户建议，并指出个人资料中尚存的空白。

    下一个是潜在客户线索生成器，它能识别当前潜在客户的关联人，帮助客户关系经理发现更高质量的潜在客户线索。

    第四个是独立代理，负责检查其他代理的准确性。

    华侨银行指出，大部分信息将由该代理进行核实与检查，任何剩余部分将由人工复核。

    第五个代理负责对现有客户进行持续监控，预计将于2027年上半年准备就绪。

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