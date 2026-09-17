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华侨银行与宁波银行续签十年协议 延长合伙业务

根据协议，华侨银行将增设一笔500万美元的培训补助金，用于培养双方银行的人才。

Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Thu, Sep 17, 2026 · 06:34 PM
    • 周四（上图）签署的新协议，是在华侨银行2017年与该中国银行签署的首个十年协议基础上达成的。
    • 周四（上图）签署的新协议，是在华侨银行2017年与该中国银行签署的首个十年协议基础上达成的。 照片：华侨银行

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    （新加坡）华侨银行（OCBC）与宁波银行签署了一项新的十年合伙业务协议，旨在进一步把握亚细安（ASEAN）与大中华区日益增长的商业、贸易、财富和投资机遇。

    华侨银行于周四（9月17日）表示，由于亚细安-大中华区走廊所呈现的增长势头依然强劲，此举将加强双方机构的协同效应。

    根据此合伙业务协议，两家银行将继续在批发银行和财富管理等关键业务领域进行合作。

    根据协议，华侨银行还将增设一笔500万美元的培训补助金，用于人才发展。

    该补助金最初设立于2006年的协议中，用于支持与宁波银行的员工培训、知识共享计划、员工借调和领导力交流项目；至今已惠及两家银行超过1000名员工。

    新协议建立在华侨银行于2017年与这家中国银行签署的首个十年战略合作协议的基础上。

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    华侨银行持有宁波银行20%的股份，这是外国银行在中国单一银行可持有的最高股权比例。

    这家新加坡银行最初于2006年投资于宁波市商业银行，收购了12.2%的股份。该行于2007年更名为宁波银行。

    华侨银行表示，其与宁波银行的合作促进了中国与本区域之间的跨境流动，这尤其在过去十年转化为强劲的业务增长。

    该行称，2025年，在拓展至亚细安市场的新开户中国企业数量方面，华侨银行实现了创纪录的50%增长。

    华侨银行表示，宁波银行在企业、中小企业和零售领域的强大业务网络，使其能够接触到越来越多在中国境外（包括亚细安）寻求机遇的中国客户。

    这家中国银行在2026年上半年录得净利润166亿元人民币（合25亿美元），同比增长12%，并且是中国21家国内系统重要性银行之一。

    华侨银行集团首席执行官 Tan Teck Long 表示：“再次将我们的合伙业务延长十年，体现了双方机构之间的深厚信任，以及对亚细安-大中华区走廊增长轨迹的共同信念。”

    消息公布后，华侨银行股价于周四收盘上涨0.3%，报31.28新元。

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