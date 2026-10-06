华侨银行首次覆盖EGP Energy，给予“买入”评级，目标价1.05新元

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公允价值估值意味着较该股最后收盘价0.73新元有43%的上涨空间

【新加坡】华侨银行集团研究部 (OCBC Group Research) 已开始覆盖 EGP Energy Corporation ，给予“买入”评级，公允价值估值为1.05新元，这意味着较该股0.73新元的最后收盘价有43%的上涨空间。

在周一（10月5日）发布的一份报告中，股票研究分析师 Heidi Mo 将该公司形容为“今年迄今为止新加坡表现最佳的首次公开募股（IPO）”，以及新加坡“领先的独立输配电工程、采购和施工（EPC）专家”。

华侨银行表示，该公司的市场领先地位受到监管护城河的保护，因为EGP持有超高压和高压开关设备市场37.5%的份额。

支持其地位的还有新加坡建设局（Building and Construction Authority）的一项认证，该认证允许公司承接任何规模和价值的公共电气项目，不受限制。在新加坡，共有16家公司获得了此项认证。

该研究机构看好公司2.962亿新元的强劲订单储备——这相当于其2025财年收入的4.8倍——其中65%的合同预计将在2026年下半年至2028年间确认收入。

Mo 表示，与主要公用事业客户——新加坡国家电网运营商——长达30年的合作关系，提供了“直至2030年由法规保障的资本支出（capex）可见性”。

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这一业务前景也得到国家结构性顺风的进一步支撑，新加坡的输配电系统市场以56%的复合年均增长率，从2022年的5.85亿新元增长至2025年的22.4亿新元。预计到2030年，这一数字将达到27.9亿新元。

华侨银行预测，EGP Energy在2026财年将实现24.4%的核心息税折旧及摊销前利润（EBITDA）率，高于区域同业11.5%的平均水平。

华侨银行表示，这一卓越表现主要得益于其轻资产模式，该模式避免了“制造业产业群竞争对手典型的沉重资本支出和营运资本拖累”。

此外，Mo 指出，其维护与服务部门提供了稳定的经常性收入来源，在2023财年至2025财年期间的平均毛利率达到了50%。

华侨银行1.05新元的目标价，是基于其2027财年预测盈利的16.5倍目标市盈率（P/E），其中已计入相较于区域同业20%的折价。

Mo 表示，按当前交易水平计算，EGP Energy的估值为2027财年预测市盈率的11倍，较区域同业20.3倍的平均水平有46%的折价。

她补充道：“鉴于EGP优越的盈利能力指标，我们认为这种折价是不合理的”。

展望未来，华侨银行将区域扩张视为一个关键的中期增长催化剂。

最近宣布与Kum Fatt Engineering在马来西亚成立的一家60:40的合资企业，使该公司能够利用马来西亚国家能源公司（Tenaga Nasional）在2027年之前每年143亿林吉特（35亿美元）的资本支出拨款。

华侨银行表示，该公司提供了“在不稀释股权的情况下进行区域并购和地域扩张的战略灵活性”，同时能够轻松维持高达40%的股息支付率。