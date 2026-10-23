华侨银行手机与网络银行服务在周五下午中断后已恢复

该银行表示，自动取款机和银行卡服务不受影响，客户资金安全。

从下午12时31分左右起，故障追踪网站Downdetector收到超过700起关于华侨银行服务中断的报告。 照片：《商业时报》档案照片

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[新加坡] 华侨银行 (OCBC) 表示，在一些客户反映周五（10月23日）下午无法正常使用手机和网络银行服务后，这些服务现已恢复。

此次中断影响了部分客户进行付款。

从下午约12时31分起，故障追踪网站Downdetector收到了超过700起中断报告，主要涉及银行应用程序和登录问题。

周五下午，客户在使用华侨银行的手机银行应用时遇到问题。 图片来源：华侨银行应用

华侨银行在Facebook上回复一名客户的评论时表示，其员工正在“紧急处理”以解决该问题。

在回复《商业时报》的询问时，该银行更新道，一些客户在当天下午早些时候使用其手机和网络银行服务时，遇到了“间歇性缓慢”的问题。

华侨银行表示：“这些服务已经恢复。我们的自动取款机和银行卡服务不受影响。我们向客户保证，他们的资金是安全的，并且没有任何客户数据被泄露。”

截至周五下午3时50分，该银行股价下跌0.01%或0.01新元，报29.04新元。