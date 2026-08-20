华侨银行定价10亿英镑2029年到期浮动利率担保债券

该批债券预计将于8月26日发行，并于8月27日在新加坡交易所上市

该担保债券将按每日复利英镑隔夜平均指数 (Sonia) 利率，加上每年0.48%的利差计息，按季末付息。 图片来源：商业时报资料照片

【新加坡讯】 华侨银行 (OCBC) 于周四（8月20日）宣布，已为其本金总额10亿英镑（约14亿美元）、于2029年到期的浮动利率担保债券完成定价。

该担保债券将按每日复利的英镑隔夜平均指数（Sonia）利率，加上每年0.48%的利差计息，按季末付息。

Sonia利率是指银行从其他金融机构和机构投资者处隔夜借入英镑所支付的平均利率。

这批债券在该本地银行的100亿美元全球担保债券计划下发行，所得款项净额将用于一般企业用途。

该批债券预计将于8月26日发行，并于8月27日在新加坡交易所上市。

Moody’s Investors Services预计将给予该批债券Aaa评级，而Fitch Ratings预计将授予AAA评级。

债券的本金与利息支付将由Red Sail公司提供担保，该担保由Red Sail从华侨银行购买的资产组合作为支持。

除华侨银行外，Barclays Bank、Lloyds Bank Corporate Markets、RBC Europe、HSBC（新加坡分行）和The Toronto-Dominion Bank也担任了此次交易的联席主承销商。

华侨银行股价周三收报30.94新元，下跌0.01新元，跌幅为0.03%。