华侨银行第二季度净利增长22%至22.2亿新元，超出市场预期

彭博社对分析师的调查显示，该银行盈利超出了19.1亿新元的市场普遍预期，并宣布派发每股0.47新元的中期股息。

在手续费、交易和保险收入普遍增长的推动下，非利息收入增长51%至19.1亿新元。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】华侨银行 (OCBC) 第二季度净利润增长22%，因财富管理业务带动的非利息收入激增，足以抵消在利率走软环境下净利息收入的下滑。

该行于周五（8月7日）表示，截至2026年6月30日的三个月，其净利润为22.2亿新元，高于去年同期的18.2亿新元。

该盈利表现超出了彭博社对五名分析师进行调查后得出的19.1亿新元市场普遍预期。

华侨银行宣布派发每股0.47新元的中期股息，高于去年同期的每股0.41新元。

净利息收入下降1%至22.6亿新元，净息差从去年同期的1.92%收窄22个基点至1.70%。

在手续费、交易和保险收入普遍增长的推动下，非利息收入增长51%至19.1亿新元。这三项收入分别增长了28%、85%和68%。

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不良贷款率保持在0.9%不变。

集团首席执行官Tan Teck Long表示：“展望未来，在地缘政治紧张局势和高企的通胀风险下，全球经济环境仍充满不确定性。”

“近期的前景在很大程度上将取决于中东战争所引发的亚洲能源危机的缓解情况。与此同时，人工智能及相关技术领域继续保持强劲增长。”

在业绩公布前，华侨银行股价于周四收盘上涨2.4%或0.70新元，至29.33新元。