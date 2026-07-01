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华侨银行推出AI原生银行服务，并计划招聘600名客户关系经理以推动财富管理业务

其新款应用程序利用人工智能驱动的数字虚拟形象，为高净值客户提供个性化的财富洞察。

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Wed, Jul 1, 2026 · 12:08 PM
    • 华侨银行集团首席执行官Tan Teck Long表示，该行计划在未来几年每年投入“超过10亿新元”，建设基础设施以支持其人工智能计划。
    • 华侨银行集团首席执行官Tan Teck Long表示，该行计划在未来几年每年投入“超过10亿新元”，建设基础设施以支持其人工智能计划。 图片来源：华侨银行

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    【新加坡】华侨银行（OCBC）正大举投入人工智能领域，同时也在增加人工顾问的数量，旨在深化其财富管理业务的扩张。

    这家东南亚第二大银行正在为其财富管理客户推出一款AI原生应用程序，其特色是配备可作为全天候顾问的数字虚拟形象。该行于周三（7月1日）表示，还计划在未来三年内为其个人银行业务招聘600名客户关系经理。

    这些举措是该银行“新前沿”战略的一部分，该战略旨在利用人工智能、数字工具和数据来促进增长。

    这款名为OCBC WoW的新应用程序将包含两个虚拟形象，能够实时提供超个性化的财富管理服务。

    华侨银行期望，这个AI原生环境能利用技术根据个人客户的需求和偏好定制新闻与建议，从而满足客户日益复杂的需求，并建立更深入、更具粘性的客户关系。

    华侨银行集团首席执行官Tan Teck Long说：“这不仅仅是从互联网上获取一些新闻和数据，然后加以磨光。它实际上包含了我们的独家研究，以及我们对于如何构建投资组合的看法。”

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    与传统银行应用程序可能只是在现有功能上添加人工智能不同，OCBC WoW是作为一个AI原生平台构建的，该技术被嵌入其核心架构之中。

    当被问及虚拟形象与人工顾问有何不同时，Tan Teck Long指出，与这两者相关的收入和交易数量“将会非常不同”。

    Tan Teck Long说：“（客户）可能……希望（与虚拟形象）讨论我们认为是相对简单的事宜，一旦他们做出决定，就可以进行交易。但当事情稍微复杂一些时，他们（可能）也想与客户关系经理探讨一下（他们的计划）。”

    华侨银行全球个人金融服务主管Sunny Quek指出：“人们仍然需要人性化的接触，这就是客户关系经理的作用所在。”

    Quek早前曾告诉《商业时报》（The Business Times），他计划到2029年将该行的个人银行财富业务规模扩大一倍

    Tan Teck Long表示，该行计划在未来几年每年投入“超过10亿新元”，建设基础设施以支持其人工智能计划。

    Tan Teck Long补充说，虚拟形象银行服务将有助于银行业务增长，而非削减员工数量。因为客户可以全天候通过虚拟形象与银行互动，然后根据需求的复杂性，选择通过数字渠道或客户关系经理进行交易。

    作为其“新前沿”战略的一部分（该战略于今年二月在第四季度业绩发布会上首次公布），该行计划通过“全方位财富”策略加强交叉销售——特别是通过其私人银行业务部门新加坡银行（Bank of Singapore, 简称BOS）和其保险部门大东方控股（Great Eastern Holdings, 简称GEH）。

    与此同时，该行将巩固其新加坡和香港的双财富中心地位。

    华侨银行此前还宣布成立一个新的财富管理委员会，成员包括Tan Teck Long、新加坡银行（BOS）首席执行官Jason Moo、大东方控股（GEH）集团首席执行官Greg Hingston以及Quek，以确保高层步调一致。

    Tan Teck Long预计，此举将开创“第四波银行业浪潮”：这项由虚拟形象驱动的举措不再是利用人工智能为银行节约成本，而是可以创造收入的领域。

    OCBC WoW的测试版将以仅限受邀的方式，向部分员工和客户发布。受邀客户需满足至少150万新元的管理资产要求，并且目前由华侨银行宏富私人客户（OCBC Premier Private Client）的财富顾问提供服务。

    全面推出的日期将在稍后公布。

    初期，虚拟形象将以英语与客户互动，后续将逐步引入华语、马来语和印尼语等语言。

    该行还将考虑推出定制化的保险解决方案和银行服务，提供更多种类的虚拟形象，以及优惠和奖励。

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