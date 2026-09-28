Oiltek提交在马来西亚交易所主板第二上市的申请

此举计划与在马来西亚的公开发售一同进行

Oiltek的股票将继续在新加坡交易所主板上市和报价。 图片来源：路透社

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【新加坡】 Oiltek 于周五（9月25日）向马来西亚证券监督委员会提交了在马来西亚交易所（Bursa Malaysia）主板进行第二上市的申请。

此举计划与在马来西亚的公开发售一同进行，其中包括公开发行公司新股。

此次公开发售将包括两部分：供马来西亚公众申请的股票，以及通过私募配售方式分配给经马来西亚投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著（Bumiputera）投资者的股票。

此外，公司还将向经投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著（Bumiputera）投资者私募配售现有股票。

Oiltek于周一表示，此次拟议发售的最终结构、规模和发行/发售价将在晚些时候确定，并“在适当的时候公布”。

此次发售仍有待马来西亚证券交易所、马来西亚国家银行和马来西亚证券监督委员会等相关机构的批准。

Oiltek的股票将继续在新加坡交易所主板上市和报价，该交易所仍将是集团的主要上市地点。

周五，该股收盘上涨1.6%，即0.02新元，报1.25新元。