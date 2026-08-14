The Business Times
business-time-50

奥兰集团上半年利润增长近六倍至19亿新元，得益于奥兰农业分拆；并寻求从ofi和资产剥离中实现“全部价值”

该集团宣布派发每股0.07新元的股息

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source

Benicia Tan

Published Fri, Aug 14, 2026 · 08:20 AM — Updated Fri, Aug 14, 2026 · 08:15 PM
    • 奥兰集团上半年营收从去年同期的153亿新元下降18.3%至125亿新元。
    • 奥兰集团上半年营收从去年同期的153亿新元下降18.3%至125亿新元。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】 奥兰集团 (Olam Group) 管理层于周五（8月14日）表示，在分拆其农业综合企业分支奥兰农业 (Olam Agri) 后，集团旨在从其食品配料部门ofi中“获取全部价值”，同时剥离其他资产。

    集团首席财务官 Venkataraman Krishnan 在截至6月30日的上半年业绩发布会上表示：“内部的重点将完全放在ofi和OGH（前身为剩余的奥兰集团）上，这两个部门是集团的持续经营业务。”

    出席发布会的还有奥兰集团的新任高级管理层成员，包括集团执行董事兼ofi首席执行官 Shekhar Anantharaman，以及OGH首席执行官 Gautam Wadhwa。 

    此翻译对您是否有帮助？

    OlamFinancial results

    TRENDING NOW

    BYD’s rise to become the No 1 passenger-car seller in Singapore can be described as explosive. 

    How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself

    OpenAI is negotiating to lease five office floors in Shaw Tower in Beach Road.

    OpenAI steps up Singapore footprint, in talks to lease 100,000 sq ft in Shaw Tower

    Handled passively, satellite connectivity becomes a service that the telco distributes, while somebody else sets the economics.

    When every phone becomes a satellite phone, what happens to Asia’s telcos?

    The Vietnamese economy has long relied heavily on bank lending, straining commercial banks as they shoulder the bulk of the financing needed by companies and large infrastructure projects.

    Vietnam seeks US$76 billion a year from capital markets to ease reliance on banks

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More