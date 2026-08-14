奥兰集团上半年利润增长近六倍至19亿新元，得益于奥兰农业分拆；并寻求从ofi和资产剥离中实现“全部价值”

该集团宣布派发每股0.07新元的股息

奥兰集团上半年营收从去年同期的153亿新元下降18.3%至125亿新元。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】 奥兰集团 (Olam Group) 管理层于周五（8月14日）表示，在分拆其农业综合企业分支奥兰农业 (Olam Agri) 后，集团旨在从其食品配料部门ofi中“获取全部价值”，同时剥离其他资产。

集团首席财务官 Venkataraman Krishnan 在截至6月30日的上半年业绩发布会上表示：“内部的重点将完全放在ofi和OGH（前身为剩余的奥兰集团）上，这两个部门是集团的持续经营业务。”

出席发布会的还有奥兰集团的新任高级管理层成员，包括集团执行董事兼ofi首席执行官 Shekhar Anantharaman，以及OGH首席执行官 Gautam Wadhwa。