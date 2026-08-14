奥兰集团上半年利润因Olam Agri分拆增长五倍至19亿新元；宣布派发每股0.07新元股息

持续经营业务利润下滑66%；集团营收下滑18%

营收从去年同期的153亿新元下滑18.3%至125亿新元。 照片：YEN MENG JIIN, 商业时报

【新加坡】 奥兰集团 (Olam Group) 于周五（8月14日）公布，截至6月30日的上半年净利润增长近五倍，从去年同期的3.238亿新元增至19亿新元。

这主要得益于公司在脱售其农业综合企业部门Olam Agri的44.58%股份以及信息技术与数字服务部门Mindsprint的全部业务后，获得总计约18亿新元的一次性收益。

奥兰集团指出，公司还确认了其持有的Olam Agri剩余股份估值所带来的会计收益。

然而，在为期六个月的报告期内，剩余的奥兰集团业务和食品配料分支ofi的持续经营业务净利润从去年同期的1.637亿新元下滑66%，至5560万新元。这一下滑主要是由于缺少了去年同期录得的非现金外汇收益。

奥兰集团的营收也从去年同期的153亿新元下滑18.3%，至125亿新元。奥兰集团表示，这主要是由于“ofi的投入品价格（即可可和咖啡）显著下跌，同时剩余奥兰集团业务的销量也有所下降”。

今年4月，该集团表示，其拟议以18亿美元向一家沙特基金出售Olam Agri 44.58%股份的交易，已获得全部21个司法管辖区的监管批准。该交易最早于2025年2月宣布，是集团更广泛的多年期重组计划的一部分。

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剩余奥兰集团业务的首席执行官Gautam Wadhwa表示：“我们通过资产脱售为股东释放价值的重组计划正按计划进行，已有三项业务被出售或清盘，而我们出售Arise P&L剩余股份的工作也正在取得进展。”

他补充说：“我们将继续专注于实现稳健的经营业绩，同时继续努力，负责任地逐步剥离这些资产并将其货币化。”

每股收益（EPS）为0.5023新元，高于2025财年上半年的0.0816新元。该每股收益包括来自集团持续经营业务的0.0104新元和来自已终止经营业务的0.4919新元。

该集团宣布派发每股总计0.07新元的股息，其中包括每股0.01新元的中期股息和每股0.06新元的特别股息，将于8月31日支付。此前的总股息为每股0.02新元。

集团的净负债率为0.93倍，低于去年同期的2.09倍。公司将此归因于“剩余奥兰集团业务利用资产脱售所得进行去杠杆化，从而减少了净债务，以及ofi的营运资本相关债务有所降低”。

奥兰集团指出，虽然预计剩余奥兰集团业务的各组成业务将在2026年实现“稳健的经营业绩”，但公司正在密切关注全球环境的任何不利变化。例如，中东战争的升级“可能会对这些业务的业绩产生负面影响”。

周四，奥兰集团股价收盘下跌3%或0.04新元，至1.30新元。