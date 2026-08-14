The Business Times
business-time-50

奥兰集团上半年持续经营利润及营收下滑，分享计划下跌8.5%

公司公布截至6月30日的上半年净利润增长近六倍，达19亿新元。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Deon Loke

Deon Loke

Published Fri, Aug 14, 2026 · 09:45 AM
    • 营收为125亿新元，同比下降18.3%，去年同期为153亿新元。
    • 营收为125亿新元，同比下降18.3%，去年同期为153亿新元。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    [新加坡] 奥兰集团 (Olam Group) 在周五（8月14日）上午于盘前公布其上半年业绩后，其分享计划一度下跌高达8.5%。

    上午9时10分，奥兰集团分享计划交易至盘中低点1.19新元，下滑8.5%，即0.11新元。

    该公司于周五公布，在截至6月30日的上半年，其净利润增长近六倍至19亿新元，而去年同期为3亿2380万新元。

    这主要得益于公司脱售其在农业综合企业子公司 Olam Agri 中44.58%的股份，以及其全部的IT和数字服务子公司 Mindsprint，带来约18亿新元的一次性总收益。

    奥兰集团指出，公司也确认了一笔来自其在 Olam Agri 剩余股份估值的会计收益。

    与此同时，在剩余的奥兰集团和食品配料部门ofi，其持续经营业务的净利润在这六个月期间下跌了66%，从去年同期的1亿6370万新元降至5560万新元。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    营收同样有所下滑，从去年同期的153亿新元下降18.3%至125亿新元。

    奥兰集团表示，这主要是因为“ofi部门的投入品价格（即可可和咖啡）显著下跌，以及剩余的奥兰集团业务量下降所致”。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    OlamHot Stock

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    As National Day approaches, Singapore is a winner by most traditional measures. But despite more people qualifying as millionaires, many do not feel financially secure.

    The S$1 million National Day paradox: ‘money dysmorphia’ amid a wealth surge

    Singapore’s next chapter should not be framed as a choice between economic growth and social well-being. We need both.

    Singapore at 61: How we can ensure opportunity, security and ownership for the next generation

    Singapore consistently champions the open, rules-based order and the principle of Asean centrality that underpins regional and global stability.

    Why Asean matters more than ever to the UK and Singapore

    Under the Philippines’ new policy, up to four EV models will be provided with as much as 15 billion pesos each in fiscal support, in the form of tax payment certificates.

    Too little, too late? Manila’s billion-dollar bid to ignite its sputtering EV industry

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More