奥兰集团上半年持续经营利润及营收下滑，分享计划下跌8.5%
公司公布截至6月30日的上半年净利润增长近六倍，达19亿新元。
- 营收为125亿新元，同比下降18.3%，去年同期为153亿新元。 照片：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 奥兰集团 (Olam Group) 在周五（8月14日）上午于盘前公布其上半年业绩后，其分享计划一度下跌高达8.5%。
上午9时10分，奥兰集团分享计划交易至盘中低点1.19新元，下滑8.5%，即0.11新元。
该公司于周五公布，在截至6月30日的上半年，其净利润增长近六倍至19亿新元，而去年同期为3亿2380万新元。
这主要得益于公司脱售其在农业综合企业子公司 Olam Agri 中44.58%的股份，以及其全部的IT和数字服务子公司 Mindsprint，带来约18亿新元的一次性总收益。
奥兰集团指出，公司也确认了一笔来自其在 Olam Agri 剩余股份估值的会计收益。
与此同时，在剩余的奥兰集团和食品配料部门ofi，其持续经营业务的净利润在这六个月期间下跌了66%，从去年同期的1亿6370万新元降至5560万新元。
Asean Intelligence
Get insights into businesses across South-east AsiaGet the free report
营收同样有所下滑，从去年同期的153亿新元下降18.3%至125亿新元。
奥兰集团表示，这主要是因为“ofi部门的投入品价格（即可可和咖啡）显著下跌，以及剩余的奥兰集团业务量下降所致”。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
The S$1 million National Day paradox: ‘money dysmorphia’ amid a wealth surge
Singapore at 61: How we can ensure opportunity, security and ownership for the next generation
Why Asean matters more than ever to the UK and Singapore
Too little, too late? Manila’s billion-dollar bid to ignite its sputtering EV industry