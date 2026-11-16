该公司已开始为该股权物色新投资者

奥兰曾于2025年4月与迪拜投资平台 Equitane DMCC 达成买卖协议，并预计该出售将在2025财年完成。 照片：彭博社

【新加坡】农业综合企业 奥兰集团 (Olam Group) 周一在交易所公告中表示，因某些交易条件未获满足，其以1.75亿美元出售港口与物流运营商 Arise P&L 32.4%股权的协议已于周日（11月15日）终止。

奥兰曾于2025年4月与迪拜投资平台 Equitane DMCC 达成买卖协议，并预计该出售将在2025财年完成。今年1月，奥兰曾宣布在获得主要贷款方批准方面取得了进展。

但在周一的最新公告中，该公司表示，已为 Arise 的股权“启动了物色新投资者的程序”，并将在出现任何重大进展时予以公布。

奥兰股价周一收报0.845新元，下跌1.7%或0.015新元。