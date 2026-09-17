MSCI：仅22%新加坡上市公司详细披露实体气候风险
该比例低于全球27%的平均水平及香港32%的水平
- 海峡时报指数成分股被要求，从今年1月1日或之后开始的财年起，必须报告“范围三”温室气体排放。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】MSCI的一份报告显示，几乎所有新加坡上市公司如今都会在年度报告中提及实体气候风险，但只有22%的公司详细披露了该风险如何影响其业务。
到2030财年，新加坡的大型企业和上市公司将需要遵循全球标准，披露其业务如何影响气候的关键指标。
由会计与企业管制局 (Accounting and Corporate Regulatory Authority) 提议的新加坡可持续披露准则草案已于7月发布，并于10月25日前征求公众意见。
此前，海峡时报指数 (Straits Times Index) 成分股已被强制要求，报告从今年1月1日或之后开始的财年起的“范围三”温室气体排放。
为撰写该报告，研究人员在新加坡调查了超过540家公司，在亚太地区共调查了11868家公司。全球范围内，共有25346家公司在2023年至2025年间接受了评估。
周二（9月15日）发布的报告显示，在香港，接受调查的1300家公司中有98%在年度报告中提及此类气候风险，其中32%提供了详细披露。
MSCI分析师表示，在全球公司的年度报告中，81%提及了实体气候风险，但只有27%提供了“详细披露”。
他们补充说：“概括性披露与详细披露之间54个百分点的差距表明，许多公司虽然认识到实体气候风险，但尚未确定其自身的资产和运营面临何种风险，以及这些脆弱性可能如何影响业务表现。”
高风险暴露，低应对准备
调查发现，MSCI全球所有国家指数 (MSCI ACWI Index) 的900家成分股公司属于“高风险暴露、低应对准备”（简称Help）类别。
这一数字占该全球股市基准的37%。该指数追踪23个发达市场和24个新兴市场的大型和中型股。
Help类别表明，某个成分股公司面临的实体气候风险具有“潜在重大影响”，但该公司并未披露已采取措施以实体保护受影响资产的证据。
在该基准指数中，新加坡26%的成分股公司和香港32%的成分股公司属于此类别，是亚太地区共378家公司的一部分。
报告指出，目前对这些资产采取适应性措施需要约56亿美元的模型测算投资，同时可避免582亿美元的损失。
尽管如此，新加坡所有属于Help类别的公司都至少有一项具有正回报的模型测算适应性措施；在香港，这一比例为94%。
总体而言，在亚太地区，94%的公司至少有一项具有正回报的模型测算适应性措施。
MSCI表示，在30年内，模型测算的累计避免损失预计将达到约2.1万亿美元，而适应性成本为324亿美元。
不同行业的表现差异
MSCI的研究表明，能源、基础材料和公用事业公司最有可能在经历重大冲击前，就实质性地认识到实体气候风险。
与此同时，由于实体气候风险以不同方式与不同的商业模式相互交织，医疗保健、周期性消费和通信服务行业的公司则更有可能先经历冲击。
MSCI表示：“对于拥有固定资产、对天气敏感的运营或依赖自然资源的公司而言，从实体危害到业务影响的传导路径可能相对直接和熟悉，因此更容易在损失发生前识别出脆弱性。”
然而，在其他行业，这些依赖关系可能更为间接，或分散于设施、基础设施、员工、供应商和交易对手方之中，因此在常规风险评估中不易被察觉。
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