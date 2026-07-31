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因联营公司亏损及减值支出 华联企业料2026财年上半年录得净亏损

该公司持有一家被投资公司29.07%的股份，该被投资公司受到中国房地产市场放缓的冲击。

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Fri, Jul 31, 2026 · 10:57 PM
    • 华联企业预计将在8月14日之前公布其上半年业绩。
    • 华联企业预计将在8月14日之前公布其上半年业绩。 照片：CMG

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    [新加坡] 华联企业 (OUE) 在周五（7月31日）发布的交易所公告中表示，预计在截至6月30日的上半年将录得净亏损。

    该预期亏损主要来自其分占的一家权益法核算被投资公司——金地商置集团有限公司 (Gemdale Properties & Investment Corporation) 的业绩，据估计该公司已出现亏损。

    金地商置由华联企业持有29.07%的股份，并在中国开展业务。该公司受到了当地房地产市场持续放缓和当前经济环境的冲击。

    在截至2025年6月30日的上半年，华联企业因分占包括金地商置在内的权益法核算被投资公司的业绩，录得了4600万新元的亏损。预计2026年上半年将录得介于3000万新元至5000万新元的亏损。

    该集团还预计，其对金地商置的投资将产生介于4000万新元至6000万新元的减值损失。

    该公司补充说，分占权益法核算被投资公司业绩所产生的亏损，以及集团对金地商置投资的预期减值，基本上都属于非现金性质。

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    这些亏损对华联企业的运营现金流和企业融资需求没有重大影响。

    华联企业预计将在8月14日之前公布其上半年业绩。

    在此消息公布前，该股周五收盘持平于1新元。

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