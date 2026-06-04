表现优异的亚洲信贷市场吸引投资者

摩根大通报告指出，尽管遭受中东冲突带来的能源冲击，这些市场依然保持韧性

亚太地区正日益被视为一个有吸引力的投资目的地，有36%的全球资产管理公司将在2026年增加其在亚太地区的投资级信贷配置。 照片：商业时报资料图

[新加坡] 亚洲信贷市场历经能源冲击依然保持韧性，并持续跑赢美国债券市场，吸引了本地和外国投资者。

截至2025年底的过去三年里，摩根大通亚洲信贷指数（JACI）追踪的亚洲投资级债券取得了5.3%的三年期年化回报率，而美国投资级债券的回报率为4.6%。在同一时期，亚洲高收益债券的年化回报率超过10%，相比之下，美国高收益债券的年化回报率为8.9%。

摩根大通（JPM）在一份关于亚洲信贷的报告中指出，尽管受到中东冲突带来的能源冲击，亚洲信贷市场依然保持韧性，这得益于其较高的信贷质量、政府支持以及较短的久期。

亚洲信贷的期限通常比同等评级的美国信贷更短，例如，一些亚洲投资级债券的久期仅为两年。

BlackRock亚太区固定收益主管Navin Saigal表示，市场回撤基本与历史表现一致。他补充说，在基本面的支撑下，债券利差，尤其是亚洲投资级债券的利差，也保持在相对受控的范围内。

JPM在报告中指出，约三分之二的亚洲投资级信贷由政府相关实体发行，因此应能获得政府支持，从而缓解信贷基本面所面临的压力。

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但对于存在预算赤字和高额经常账户逆差的国家而言，如果中东冲突持续，它们可能会面临评级下调的压力，这仍然是一项风险。

根据投资管理公司Capital Group的一项调查，亚太地区正日益被视为一个有吸引力的投资目的地。有36%的全球资产管理公司计划在2026年增加其在亚太地区的投资级信贷配置，这一比例高于2025年的28%。

Capital Group调查中一位新加坡养老基金的投资组合经理表示：“我认为，相对而言，亚洲的投资前景是强劲的，因为可以预期各国央行将做出有利的决策，资本流入强劲，且与其他地区相比，货币前景也更为稳定。”

根据Capital Group的调查，投资者对新兴市场债务（EMD）的兴趣也在增加，而亚洲正是该市场的一部分。计划在2026年增加对这一领域配置的投资者比例从2025年的16%上升至30%。

超过四分之三的投资者预计，新兴市场债务的收益率在未来12个月内将保持稳定或上升，这使其相较于发达市场债务更具吸引力。

JPM信贷研究主管Lim Soo Chong指出，尽管本地和国际投资者对亚洲信贷的需求可能很强劲，但亚洲信贷的供应或将不足。

他补充说，例如，去年中国的银行存款达到了约2000亿美元，但同期亚洲信贷的总发行量仅为1800亿美元。

Lim指出：“亚洲信贷的需求强劲。但鉴于新增供应有限，亚洲投资者不得不将多余的资本部署到区域之外。”

BlackRock的Saigal表示，亚洲固定收益的角色正在从一种分散投资的工具，转变为差异化的回报来源。他指出，该地区的市场受到独特的经济周期、政策和改革轨迹的影响，为投资者提供了多样化的机会。

Saigal补充道：“较低的相关性、差异化的政策周期以及富有韧性的基本面，使亚洲固定收益成为全球投资组合中一个有意义的多元化和收益来源。”