星展银行调查：逾八成企业利用代币化资金进行业务扩张和流动性管理

东南亚成为企业拓展新市场的首选目的地

在星展银行的调查中，超过六成的受访者正在使用或计划使用稳定币。 图片：TAY CHU YI，《商业时报》

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【新加坡】星展银行（DBS）周三（10月28日）发布的一份报告显示，为了寻求更强的流动性并进入更广泛的市场，代币化资金的使用在大型企业中正日益主流化。

在对11个市场的422位商界领袖进行的调查中，88%的受访者已在部署或试用代币化资金用例。

这份名为《大重构：新秩序下的货币》（The Great Rewiring: Money in a New Order）的报告在6月中旬至7月中旬期间，调查了年收入超过5亿美元的公司领导者。

“我们知道代币化正在普及，并逐渐成为主流。但其主流化的速度比我们预期的要快得多。”星展银行全球交易服务部主管 Lim Soon Chong 在周二的媒体发布会上表示。

他补充道：“企业不能停滞不前，他们必须采取行动，以适应这个快速变化的环境。”

代币化资金的趋势

在受访者中，稳定币是应用最广的代币化工具，有63%的受访者正在使用或计划使用。其次是代币化存款（53%）和代币化货币市场基金（52%）。

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Lim 指出，稳定币具有“显著优势”，例如，能够提高支付中介之间的可互换性，并且从许可角度来看“更为便捷”。

然而，他表示，后一个特点也使其“更难”让稳定币符合既有的反洗钱规范和企业用例要求。

星展银行的 Lim Soon Chong 表示，该银行在代币化资金方面的投资可能在两到三年内追上甚至超过对传统资金的投资。 图片：星展银行

Lim 指出，代币化资金走向主流的时间表因此在很大程度上取决于用户、其他中介机构以及监管法规的发展。

报告强调，大多数领导者预计将在未来两年内享受到代币化资金带来的好处，例如更高的可追溯性和可审计性。

Lim 表示：“目前，我们在代币化资金方面的投资少于传统法定货币、传统支付渠道和结算渠道。我们预计这一状况将会改变。”他补充说，该银行在代币化资金方面的投资可能在两到三年内追上甚至超过对传统资金的投资。

多元化货币风险敞口

在市场波动和贸易碎片化的背景下，超过四分之三的受访者调整了他们的业务运营并拓展了新市场。

在65%的受访者中，东南亚成为首选目的地，其次是澳大利亚和新西兰（50%）以及印度（45%）。

在这种波动性之下，78%的受访者还通过建立对多种货币的风险敞口来支持更多贸易走廊，从而分散了对传统结算货币的依赖。

报告指出，人民币作为贸易结算货币的接受度尤其在不断提高。报告补充说，在与中国大陆有深度贸易融合和地理位置相近的市场，例如台湾、香港、韩国、印度尼西亚和新加坡，人民币的采用率更高。

与此同时，澳大利亚和英国的受访者表示，在未来一到两年内考虑使用人民币的意愿最强。

星展银行机构银行业务部主管 Han Kwee Juan 指出，各机构正在应对一个由“不断变化的贸易走廊、新的货币架构以及人工智能的飞速发展”所塑造的世界。

他补充道：“商界领袖需要重新思考如何利用人工智能和代币化解决方案等新技术，管理流动性、货币和跨境资金流，并建立能够快速适应、更好抵御冲击的运营模式。”