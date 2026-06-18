分析师称，传闻印尼将缩减出口改革，棕榈油股有望飙升

BROKERS’ TAKE

包括大华继显和兴业银行在内的券商正着手全面上调遭受重创的种植园股评级

区域股票分析师对因近期监管不确定性而受到严重冲击的上游种植企业，正转向高度看好的立场。 照片：路透社

【新加坡】分析师表示，在5月下旬和6月初经历残酷抛售之后，印尼棕榈油股票有望迎来戏剧性的快速反转。他们援引一份报告称，印度尼西亚将缩减其出口改革。

据《海峡时报》（Straits Times）报道，在买家和出口商对印尼一项备受争议的提议表示担忧后，该国正做出这一调整。该提议旨在将其战略性大宗商品的出口集中化。目前印尼政府尚未对此予以官方证实。

印尼政府于5月20日宣布一项全面指令，要求所有煤炭、毛棕榈油和铁合金等战略性货物的运输，都必须通过一家名为Danantara Sumberdaya Indonesia（DSI）的新成立国有实体进行。

兴业银行（RHB）分析师周一指出，此举若得到证实，或可避免一场重大的国际贸易瓶颈，尤其是在迫在眉睫的厄尔尼诺天气模式威胁全球农业供应链之际。

包括大华继显（UOBKH）和兴业银行在内的券商正着手全面上调遭受重创的种植园股评级。两家机构周一均表示，市场对政策摩擦的焦虑被严重夸大，这为投资者创造了一个极具吸引力的入市点。

此次市场反转的基础在于雅加达方面迅速调整了这项由国家支持的出口授权。

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但根据《海峡时报》6月11日的报道，印尼现在计划仅对关键大宗商品出口实施更严格的监控，以阻止出口商低报货运价值和逃税。

Danantara Indonesia首席运营官Dony Oskaria于周六（6月18日）试图减轻外界对于新成立的DSI将取代印尼大宗商品贸易中私营出口商的担忧。 “DSI不会充当从生产商处购买商品再转售到海外的贸易中间商，”Dony在一份声明中表示。 “Danantara和DSI将继续与行业利益相关者沟通，以确保DSI授权的执行保持一致性，且不会扰乱出口活动。”

供应链中断可能性降低

CGS国际（CGSI）的经济学家表示，印尼的初衷是通过集中执行来防止离岸资金外流，并解决政府所声称的大量大宗商品出口历来存在价格报低的问题。

然而，该执行时间表被证明过于激进。大华继显表示，政府官员在初步过渡阶段仅11天后，就明确发出了将大幅缩减该授权的信号。

该机构分析师Amerul Iqmal援引《海峡时报》的报道称，Danantara Sumberdaya Indonesia正在从根本上转变其运营姿态，从一个严格的“守门人”转变为一个“定价审计员”。

因此，独立出口商将维持与海外买家的直接商业关系，但必须根据既定的市场基准，充分证明其申报出口价格的合理性，以遏制所谓的“价格转移税制”和价格报低行为。

该券商强调，这一转变保护了至关重要的国际贸易流，并完全消除了本月早些时候惊吓股票市场的最坏情况下的供应中断瓶颈。

印尼盾也受到了影响，其对新加坡元的汇率跌破14000的门槛，对美元汇率则贬值至历史新低。

兴业银行的研究人员补充说，尽管更严格的海关监控和报告截止日期仍是一项持续的政策特点，但出现严重、系统性供应链延误的可能性现已被显著缓解。

扭转监管折扣

随着国家垄断出口体系的阴影逐渐消退，区域股票分析师对因近期监管不确定性而受到严重冲击的上游种植企业，正转向高度看好的立场。

在政策澄清之前，麦格理分析师Ari Jahja观察到，巨大的不确定性已导致大规模的外国净股本流出，使雅加达综合指数成为以美元计算表现最差的新兴市场指数。

Jahja强调，目前许多国内股票的交易估值倍数已处于负一到负二个标准差的深度折价水平。

种植业在此次恐慌中首当其冲。大华继显指出，龙头企业的股价经历了严重收缩，促使该券商正式将 First Resources 的评级上调至“买入”，目标价为3.65新元。

大华继显的分析师指出，自出口框架首次公布以来，First Resources的股价已暴跌23%。自6月12日《海峡时报》报道以来，这家棕榈油生产商的股价已上涨约14%，截至周四上午10点40分，股价从2.83新元攀升至3.23新元。

同样，该券商重申了对 Bumitama Agri 的“买入”评级，目标价为2.01新元，并强调这两家受印尼业务影响的公司在政策恐慌期间的表现均显著逊于其马来西亚同行。

自6月12日以来，其股价已上涨近9%，从1.67新元升至1.82新元。

与此同时，兴业银行明确将整个区域种植业的评级上调至“增持”，理由是监管折扣正在收窄以及毛棕榈油价格坚挺。

厄尔尼诺风暴云逼近

除了监管方面的缓解，极端天气模式的正式来临也带来了强劲的宏观经济顺风，这是兴业银行重点强调的一个催化剂。

兴业银行的研究人员指出，美国国家海洋和大气管理局已正式发布厄尔尼诺警报，确认这一破坏性天气现象已经形成。

他们还指出，目前有88%的概率该事件将在今年11月至明年1月之间的关键生长窗口期增强至强等级。

兴业银行表示，在这些时期，棕榈油市场的历史先例是极度看涨的。其研究团队整理的历史数据显示，在1997年至1998年和2015年至2016年之前的强厄尔尼诺周期中，作物产量分别下降了17%和14%，且影响通常带有一年的滞后效应。

兴业银行指出，在这些特定的历史时期，毛棕榈油平均价格在天气事件期间飙升了21%，并在干旱状况结束后的第一年里额外上涨了26%。

大华继显的分析师也表达了类似看法。虽然他预计生物滞后性将使近期产量保持相对稳定，但他们预测，一场结构性供应紧缩将在2027年猛烈冲击市场。

兴业银行和大华继显均认为，对于机构投资者而言，国家出口干预的放松与毛棕榈油价格上涨的结合，提供了一个高杠杆的盈利机会。

因此，兴业银行预计其对2026年4400林吉特（1387新元）和2027年4300林吉特的基准商品价格假设，存在显著的上行风险。