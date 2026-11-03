百汇生命产业信托前九个月每单位派息上升13.4%至0.131新元，受租金收入增加提振

然而，总收入下降1.9%至1.151亿新元，部分原因是日元贬值

鹰阁医院 (Gleneagles Hospital) 的出色表现，促使百汇生命产业信托在第二季度录得90万新元的额外租金增长。 图片来源：PARKWAY LIFE REIT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】 百汇生命产业信托 (Parkway Life Real Estate Investment Trust, 简称Reit) 公布，截至2026年9月30日的九个月内，其每单位派息 (DPU) 同比增长13.4%，从去年同期的0.1156新元增至0.131新元。

该医疗保健房地产投资信托周二（11月3日）发布的业务更新报告显示，其可派发收入从去年同期的7540万新元增长13.4%，至8550万新元。

此增长主要得益于其新加坡医院在年度租金审查公式下的租金收入增加，以及其在法国的疗养院投资组合的阶梯式租赁安排。

尽管如此，其总收入从之前的1.173亿新元下降1.9%至1.151亿新元。

净房地产收入从去年同期的1.107亿新元下降2.4%，至1.08亿新元。

该信托的管理人将收入和净房地产收入的下降，主要归因于日元贬值以及日本五处疗养院物业因租户退租而导致的租金收入减少。这一下降被其新加坡医院的更高贡献部分抵消。

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报告指出，该信托来自日本的净收入已进行对冲，远期合约结算产生的外汇收益预计将弥补收入贡献的疲软。

根据修订后的租金审查公式，其新加坡投资组合的最低年租金将从2025财年的7970万新元增至2026财年的9910万新元。

继第一季度录得80万新元后，该信托在第二季度再次录得90万新元的额外租金增长，使上半年总额达到170万新元。这得益于鹰阁医院 (Gleneagles Hospital) 和百汇东岸医院 (Parkway East Hospital) 的出色表现，这笔额外收入将在全年收入分成最终确定后进行派发。

截至9月30日，该信托的负债率为34.8%，总债务成本为1.72%，利息覆盖率为7.9倍。其约94%的利率风险敞口已进行对冲。

此外，百汇生命产业信托表示，已于10月13日达成协议，以3880万欧元（约合4350万美元）的价格收购位于法国的三家疗养院。

这些物业位于马赛 (Marseille) 和韦洛 (Velaux)，将根据新的12年期租约出租给现有运营商DomusVi。在满足相关条件的前提下，该收购预计将于2026年12月前完成。

该信托还获得了四笔总额为216.1亿日元（约合1.37亿美元）的日元计价贷款，用于再融资其将于2027年到期的债务。此次再融资后，预计在2027年12月之前，该信托将没有长期债务的再融资需求。

周一，百汇生命产业信托的单位价格收于4新元，上涨0.02新元，涨幅为0.5%。