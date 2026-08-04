The Business Times
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百汇生命产业信托上半年每单位派息增长14.6%至0.0877新元

物业净收入同比下降2%至7240万新元

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Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Aug 4, 2026 · 08:17 AM
    • 鹰阁医院是百汇生命产业信托旗下的资产。该信托的每单位派息增长主要得益于其新加坡和法国投资组合中的阶梯式租金上调安排。
    • 鹰阁医院是百汇生命产业信托旗下的资产。该信托的每单位派息增长主要得益于其新加坡和法国投资组合中的阶梯式租金上调安排。 照片：百汇生命产业信托

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    [新加坡] 百汇生命产业信托 (Parkway Life Real Estate Investment Trust) 公布，截至2026年6月30日的上半年，其每单位派息 (DPU) 增长14.6%至0.0877新元，高于去年同期的0.0765新元。

    2026财年上半年，总收入下降1.6%至7710万新元，去年同期为7830万新元。

    该信托的管理公司周二（8月4日）表示，这主要是由于日元贬值带来的汇率不利因素，以及五处日本养老院物业因租户退租而导致的租金收入下降。

    上半年物业净收入同比下降2%至7240万新元，去年同期为7380万新元。

    可派发收入同比增长14.6%至5720万新元，去年同期为4990万新元。

    这主要得益于该信托在新加坡和法国的投资组合。

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    管理公司指出：“该增长主要得益于新加坡医院的年度租金审查公式和法国投资组合的阶梯式租金上调安排带来的更高租金贡献，以及去年同期确认的法国税务拨备在本期不再发生。”

    本次派息将于9月8日派发。

    百汇生命产业信托的单位价格周一收盘持平，报4.22新元。

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