The Business Times
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Parkway Life Reit以720万美元脱售日本疗养院

售价比18年前的买价高出约38%，且比最新估值高出5%

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Elysia Tan

Elysia Tan

Published Tue, Jun 30, 2026 · 06:32 PM
    • 该日本物业已出售给其现有运营商。
    • 该日本物业已出售给其现有运营商。 照片：《商业时报》资料图

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] Parkway Life房地产投资信托基金 已脱售一处日本疗养院物业，作价11.65亿日元（720万美元），较2008年的收购价有约38%的溢价。

    其管理公司周二（6月30日）在一份交易所公告中称，该售价比其截至2025年12月31日的最新估值高出约5%。

    该房地产投资信托基金（Reit）预计将录得约60万新元的税前脱售收益，这笔收益将被重新部署于更高增长的投资机会。

    买方KK Etoile是该兵库县物业的现有运营商，也是日本知名企业集团Yoshimei Group的子公司。

    交易款项以现金支付。

    管理公司指出，该物业已是其日本投资组合的一部分近二十年，并表示：“鉴于该资产已趋于成熟、资本支出需求不断增加且估值上行空间有限，此次脱售符合Parkway Life Reit的策略，即积极地将老旧资产的资本回收，并投入到具有更强长期增长潜力的机会中。”

    Asean Intelligence

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    在消息公布前，该股收盘报4.05新元，下跌0.03新元或0.7%。

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    parkway life reitSingapore REITsProperty

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